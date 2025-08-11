Estrela da Casa: Saiba tudo sobre a nova temporada do reality show da Globo

Estrela da Casa estreia no dia 25 de agosto com novo formato e novidades. A CARAS Brasil acompanhou a coletiva que revelou detalhes inéditos

O reality show Estrela da Casa estreia no dia 25 de agosto, logo após Vale Tudo, com mudanças no formato e novidades para o público. Nesta segunda-feira, 11, a CARAS Brasil acompanhou a coletiva de imprensa da produção, que revelou detalhes inéditos sobre a dinâmica da nova temporada.

Dinâmica da semana

O diretor de gênero Rodrigo Dourado destacou que a nova temporada traz mudanças no formato, com mais música e shows. Ele adiantou também como vai funcionar a dinâmica da semana dos participantes. "A gente traz de volta também os duelos, vão acontecer de uma outra forma, mas também vão compor essa gama de show noturnos".

E complementou: "Eles vão no jukebox, vai cair uma música, não necessariamente uma música que eles estão muito acostumados de cantar. Tem uma coisa legal de imprevisibilidade. O público decidindo quem se apresentou melhor".

Palco inédito

A atração agora conta com um novo palco para apresentações no Centro de Treinamento de Música. "O Estrela da Casa, esse ano, vai ter diferentes palcos, a gente ganha um palco inédito, que construímos dentro do nosso Centro de Treinamento de Música, que é assim que nós estamos chamando agora. Vai ganhar esse ar de campus, de Centro de Treinamento mesmo", revelou o diretor de gênero.

Michel Teló como mentor

Outra novidade da nova temporada é a estreia de Michel Teló como mentor. O cantor acompanhará de perto a trajetória dos 14 participantes, auxiliando no aprimoramento das habilidades e inspirando-os na busca pelo estrelato. E o artista contou que está "empolgadíssimo" para participar do projeto.

"Recebi o convite desse projeto que é tão bonito, tão inovador, tão ousado, fazer um reality full time, uma academia de música, participar disso com 14 participantes e humildemente poder passar alguma coisa dentro da minha vivência do que eu aprendi pra essa galera e aprender junto com eles, que já são artistas... se eu puder contribuir com isso, estou entrando com coração, com a alma, com muita alegria de poder participar", relatou.

Lucas Lima comanda live

E o músico Lucas Lima foi anunciado como novo integrante do time do Estrela da Casa. Ele foi escalado para comandar o 'Palco Estrela da Casa', programa do gshow, com transmissão ao vivo no portal de entretenimento da Globo e no Globoplay.

Votação

O diretor do programa, Carlo Milani, revelou que a nova temporada do Estrela da Casa terá um formato de votação diferente, eliminando o voto entre os próprios participantes. "O público manifesta um interesse, um desejo muito grande de se conectar com o jogo. Então, essa possibilidade, mais uma novidade que a gente tem, que é o júri técnico e a presença do Michel [Teló], dão ao público uma perspectiva, além da emocional, além da sua percepção do game e daquele artista, dão ao público aspectos técnicos e analíticos".

"O público vota em três dinâmicas, ele vota nos nossos grandes estilos de homenagem e o grupo que o público escolheu, o duo, o trio que o público escolher, recebe um determinado prêmio. O público vota no Duelo, dando nota também, dando uma imunidade para esse participante vencedor do Duelo. E durante a performance do Festival, que é o nosso fechamento de ciclo, vamos chamar assim, da semana, onde acontece uma Eliminação, o público vota dando nota. E mais uma vez, a gente prioriza o talento, a gente prioriza a performance", detalhou.

E o público vai poder votar com notas, ou seja, as apresentações podem ser votadas com as notas de 7 a 10. "A votação se abre no início da música e se encerra ao final. E é nota, de 7 a 10. Ao final de toda votação, está estabelecido um ranking. O júri técnico vai salvar um dos três menos votados. As três menores notas, sem que o público saiba a ordem entre eles, o júri técnico salva um desses três. E dos outros dois, quem teve a menor nota, deixa a competição. O público está o tempo todo participando com a gente e fazendo suas escolhas", completou.

Bastidores

O diretor de gênero revelou também que o Estrela da Casa terá um novo formato de flashes na programação da TV Globo. O artista Felipe Velozo mostrará os bastidores do programa e antecipará spoilers durante a transmissão.

"A gente vai dar assim acesso livre ao Felipe para os bastidores do programa, revelando para o público curiosidades da preparação dos festivais, da visita desses grandes artistas nas oficinas, nos ensaios. Uma cobertura bem legal diária na programação da Globo", relatou Rodrigo Dourado.

Leia também:Há 30 anos, autor da TV Globo foi internado por causa de novela; saiba quem é