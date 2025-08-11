CARAS Brasil
  2. Estrela da Casa: Saiba tudo sobre a nova temporada do reality show da Globo
TV / Reality show

Estrela da Casa: Saiba tudo sobre a nova temporada do reality show da Globo

Estrela da Casa estreia no dia 25 de agosto com novo formato e novidades. A CARAS Brasil acompanhou a coletiva que revelou detalhes inéditos

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 11/08/2025, às 10h44 - Atualizado às 11h41

Ana Clara apresenta o Estrela da Casa
Ana Clara apresenta o Estrela da Casa - Foto: Reprodução/Globo

O reality show Estrela da Casa estreia no dia 25 de agosto, logo após Vale Tudo, com mudanças no formato e novidades para o público. Nesta segunda-feira, 11, a CARAS Brasil acompanhou a coletiva de imprensa da produção, que revelou detalhes inéditos sobre a dinâmica da nova temporada.

Dinâmica da semana

O diretor de gênero Rodrigo Dourado destacou que a nova temporada traz mudanças no formato, com mais música e shows. Ele adiantou também como vai funcionar a dinâmica da semana dos participantes. "A gente traz de volta também os duelos, vão acontecer de uma outra forma, mas também vão compor essa gama de show noturnos".

E complementou: "Eles vão no jukebox, vai cair uma música, não necessariamente uma música que eles estão muito acostumados de cantar. Tem uma coisa legal de imprevisibilidade. O público decidindo quem se apresentou melhor".

Palco inédito

A atração agora conta com um novo palco para apresentações no Centro de Treinamento de Música. "O Estrela da Casa, esse ano, vai ter diferentes palcos, a gente ganha um palco inédito, que construímos dentro do nosso Centro de Treinamento de Música, que é assim que nós estamos chamando agora. Vai ganhar esse ar de campus, de Centro de Treinamento mesmo", revelou o diretor de gênero.

Michel Teló como mentor

Outra novidade da nova temporada é a estreia de Michel Teló como mentor. O cantor acompanhará de perto a trajetória dos 14 participantes, auxiliando no aprimoramento das habilidades e inspirando-os na busca pelo estrelato. E o artista contou que está "empolgadíssimo" para participar do projeto.

"Recebi o convite desse projeto que é tão bonito, tão inovador, tão ousado, fazer um reality full time, uma academia de música, participar disso com 14 participantes e humildemente poder passar alguma coisa dentro da minha vivência do que eu aprendi pra essa galera e aprender junto com eles, que já são artistas... se eu puder contribuir com isso, estou entrando com coração, com a alma, com muita alegria de poder participar", relatou.

Lucas Lima comanda live

E o músico Lucas Lima foi anunciado como novo integrante do time do Estrela da Casa. Ele foi escalado para comandar o 'Palco Estrela da Casa', programa do gshow, com transmissão ao vivo no portal de entretenimento da Globo e no Globoplay. 

Votação

O diretor do programa, Carlo Milani, revelou que a nova temporada do Estrela da Casa terá um formato de votação diferente, eliminando o voto entre os próprios participantes. "O público manifesta um interesse, um desejo muito grande de se conectar com o jogo. Então, essa possibilidade, mais uma novidade que a gente tem, que é o júri técnico e a presença do Michel [Teló], dão ao público uma perspectiva, além da emocional, além da sua percepção do game e daquele artista, dão ao público aspectos técnicos e analíticos". 

"O público vota em três dinâmicas, ele vota nos nossos grandes estilos de homenagem e o grupo que o público escolheu, o duo, o trio que o público escolher, recebe um determinado prêmio. O público vota no Duelo, dando nota também, dando uma imunidade para esse participante vencedor do Duelo. E durante a performance do Festival, que é o nosso fechamento de ciclo, vamos chamar assim, da semana, onde acontece uma Eliminação, o público vota dando nota. E mais uma vez, a gente prioriza o talento, a gente prioriza a performance", detalhou.

E o público vai poder votar com notas, ou seja, as apresentações podem ser votadas com as notas de 7 a 10. "A votação se abre no início da música e se encerra ao final. E é nota, de 7 a 10. Ao final de toda votação, está estabelecido um ranking. O júri técnico vai salvar um dos três menos votados. As três menores notas, sem que o público saiba a ordem entre eles, o júri técnico salva um desses três. E dos outros dois, quem teve a menor nota, deixa a competição. O público está o tempo todo participando com a gente e fazendo suas escolhas", completou.

Bastidores

O diretor de gênero revelou também que o Estrela da Casa terá um novo formato de flashes na programação da TV Globo. O artista Felipe Velozo mostrará os bastidores do programa e antecipará spoilers durante a transmissão.

"A gente vai dar assim acesso livre ao Felipe para os bastidores do programa, revelando para o público curiosidades da preparação dos festivais, da visita desses grandes artistas nas oficinas, nos ensaios. Uma cobertura bem legal diária na programação da Globo", relatou Rodrigo Dourado.

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

globoEstrela da Casa

