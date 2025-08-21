Esposa de Henrique Fogaça manda indireta sobre affair com Paola Carosella

Carine Ludvic se pronunciou nas redes sociais sobre rumores de um relacionamento envolvendo Henrique Fogaça e Paola Carosella
Depois de semanas sobre os boatos de um suposto romance entre Henrique Fogaça e Paola Carosella inundarem as redes sociais, Carine Ludvic, esposa do cozinheiro, parece ter tomado uma atitude. A engenheira química postou nesta manhã, 21, uma indireta nas redes sociais.
O post em carrossel compartilhado nos stories reuniu uma sequênicia de mensagens em tom de declaração: "Marido, caso eu não tenha te dito...", dizia a capa da publicação, seguindo com uma série de mensagens: "Eu tenho orgulho de você", "o meu lugar preferido é o teu colo", "você é a minha pessoa favorita no mundo", "te amo... e também te admiro, não só pelo que faz, mas pelo que é", "obrigada por ser o meu porto seguro, nos dias dias ruins, e também nos bons", "eu também te vejo, sei que nem sempre é fácil... e sou profundamente grata por todo esforço que você faz para cuidar de mim e da nossa família", e"você é um homem de valor, íntegro e cheio de força, um homem que ama, protege e inspira, tenho orgulho de caminhar ao seu lado, hoje e sempre".
A publicação aconteceu dias após Paola Carosella participar do programa De Frente com Blogueirinha, que foi ao ar na última segunda-feira, 18, onde a chef se pronunciou sobre os rumores: "Nunca. Henrique Fogaça é um cara genial, passei anos tendo o privilégio de trabalhar com ele. É um pai como poucos, é um doce atrás da facha e das tatuagens", declarou.
Os rumores surgiram após internautas do X começarem a levantar suspeitas sobre um possível relacionamento. A rede social foi inundada de posts com cortes do programa Masterchef - que os dois apresentaram juntos durante 7 anos - e fotos dos chefs onde eles aparentavam ter grande intimidade, trocando carinhos e afetos. Os dois, no entanto, já se pronunciaram falando que são grandes amigos.
A cozinheira argentina namora, desde 2022, o fotógrafo Manuel Sá. Já Fogaça, está casado com Carine Ludvic há 15 anos e juntos tem três filhos: Olívia, de 18 anos, João,de 16 anos, e a caçula Maria Letícia, de 9 anos.
