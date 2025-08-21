CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. TV
  2. Esposa de Henrique Fogaça manda indireta sobre affair com Paola Carosella
TV / Vish!

Esposa de Henrique Fogaça manda indireta sobre affair com Paola Carosella

Carine Ludvic se pronunciou nas redes sociais sobre rumores de um relacionamento envolvendo Henrique Fogaça e Paola Carosella

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 21/08/2025, às 16h14

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Carine Ludvic e Henrique Fogaça
Carine Ludvic e Henrique Fogaça - Foto: Reprodução / Instagram

Depois de semanas sobre os boatos de um suposto romance entre Henrique Fogaça e Paola Carosella inundarem as redes sociais, Carine Ludvic, esposa do cozinheiro, parece ter tomado uma atitude. A engenheira química postou nesta manhã, 21, uma indireta nas redes sociais.

O post em carrossel compartilhado nos stories reuniu uma sequênicia de mensagens em tom de declaração: "Marido, caso eu não tenha te dito...", dizia a capa da publicação, seguindo com uma série de mensagens: "Eu tenho orgulho de você", "o meu lugar preferido é o teu colo", "você é a minha pessoa favorita no mundo", "te amo... e também te admiro, não só pelo que faz, mas pelo que é", "obrigada por ser o meu porto seguro, nos dias dias ruins, e também nos bons", "eu também te vejo, sei que nem sempre é fácil... e sou profundamente grata por todo esforço que você faz para cuidar de mim e da nossa família", e"você é um homem de valor, íntegro e cheio de força, um homem que ama, protege e inspira, tenho orgulho de caminhar ao seu lado, hoje e sempre".

Post Carine Ludvic
Reprodução / Instagram

A publicação aconteceu dias após Paola Carosella participar do programa De Frente com Blogueirinha, que foi ao ar na última segunda-feira, 18, onde a chef se pronunciou sobre os rumores: "Nunca. Henrique Fogaça é um cara genial, passei anos tendo o privilégio de trabalhar com ele. É um pai como poucos, é um doce atrás da facha e das tatuagens", declarou.

Suspeitas de um relacionamento

Os rumores surgiram após internautas do X começarem a levantar suspeitas sobre um possível relacionamento. A rede social foi inundada de posts com cortes do programa Masterchef - que os dois apresentaram juntos durante 7 anos - e fotos dos chefs onde eles aparentavam ter grande intimidade, trocando carinhos e afetos. Os dois, no entanto, já se pronunciaram falando que são grandes amigos.

A cozinheira argentina namora, desde 2022, o fotógrafo Manuel Sá. Já Fogaça, está casado com Carine Ludvic há 15 anos e juntos tem três filhos: Olívia, de 18 anos, João,de 16 anos, e a caçula Maria Letícia, de 9 anos.

Leia também: Paola Carosella se manifesta sobre boatos de romance com Henrique Fogaça

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

romancePaola CarosellaHenrique Fogaça
Henrique Fogaça Henrique Fogaça   

Leia também

Pesquisa

Maju Coutinho e Poliana Abritta - Foto: Globo/Estevam Avellar

Quem é mais popular: Maju Coutinho ou Poliana Abritta?

Luto!

Grande Otelo Filho - Foto: Reprodução / Record TV

Ator Grande Otelo Filho morre aos 70 anos no Rio de Janeiro

20 ANOS DO HOJE EM DIA

Ticiane Pinheiro revelou mais detalhes do início de sua trajetória no Hoje em Dia - Reprodução/Record/Edu Moraes

Ticiane Pinheiro relembra situação inusitada ao vivo na Record: 'Comi até arroz de pequi com eles'

Nostalgia

Fátima Bernardes - Foto: Reprodução / Instagram

Fátima Bernardes guarda item marcante do início no Jornal Nacional; confira

Deu ruim

Mel Fronckowiak - Foto: Reprodução / Instagram

Mel Fronckowiak relembra gafe com bolsa de grife avaliada em R$ 27 mil

Maternidade

Fabiula Nascimento - Foto: Reprodução / Instagram

Fabiula Nascimento revela curiosidades sobre os filhos com Emilio Dantas

Últimas notícias

Nesta quinta-feira, 21, marcam trinta e seis anos desde o falecimento de Raul SeixasRaul Seixas foi ícone do rock brasileiro; relembre trajetória de sucessos
Lucy Ramos fala sobre a maternidadeLucy Ramos expõe desafios sobre nova fase da filha: 'Muita paciência'
Viih Tube e EliezerSem jantar? Viih Tube recusa surpresa de aniversário de Eliezer
Jojo TodynhoMédico explica sobre a próxima cirurgia de Jojo Todynho: a alectomia
Pabllo Vittar inicia nova era; astróloga fala de sucessoAstróloga revela sobre Pabllo Vittar : 'Ano muito emocional'
Maria Cavalcante e Cristiano DeyvidMaria Cavalcante e o marido seguem tradição simbólica com a filha recém-nascida
Rodrigo Santoro faz nova idade no dia 22 de agosto e recebe prêmio por sua dedicação às artesRodrigo Santoro abraça nova fase com celebração: 'É um marco muito grande'
Nesta quinta-feira, 21, o ator Murilo Rosa completa 55 anos; relembre cinco novelas marcantes que o ator já participou55 anos de Murilo Rosa: Relembre 5 novelas que o ator já atuou
Bia MirandaBia Miranda rompe o silêncio sobre suposta traição de Gato Preto após acidente
Ana Paula Siebert, Roberto Justus e VickyAna Paula Siebert conta como filha com Roberto Justus reage ao ser reconhecida na rua: 'Começou'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade