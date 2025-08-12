Esposa de Datena sofre acidente doméstico: ‘Quebrou'

Ao vivo na RedeTV, Datena revela que sua esposa, Matilde, está de repouso após sofrer um acidente doméstico e fraturar 3 partes do corpo

O apresentador José Luiz Datena surpreendeu ao contar que sua esposa, Matilde, sofreu um acidente doméstico. Em participação ao vivo no programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, ele comentou que a amada caiu na casa deles e precisou ir ao hospital.

Após exames, ela descobriu que sofreu fraturas por causa da queda. Ela fraturou os dois punhos e teve uma fratura no osso da bacia. Por causa disso, ela precisa ficar em repouso em casa.

Datena disse que foi trabalhar na emissora, mas sua cabeça estava em casa com a esposa. “Digo que é para tomar cuidado em casa porque os acidentes domésticos matam mais do que qualquer coisa. Ela está com os braços imobilizados e vai passar em casa um período. Duvido que ela fique deitada. É pior a gente ver alguém que a gente ama machucado do que a gente mesmo”, disse ele.

Os dois se conheceram quando ela tinha 15 anos de idade. “A primeira vez que eu vi o Datena foi a coisa mais engraçada, eu já tinha certeza [que ficaria com ele]. Me lembro que estava voltando para casa e ele usava um óculos na época. Ele era muito bonito. Eu gostaria de ver os olhos dele e todo dia ele estava de óculos escuros. Um dia estava chovendo, mas ele foi de óculos. Aí, um dia, ele apareceu sem óculos porque quebrou. E aí eu vi o olho dele, que olho lindo, grande, puxadinho, achei tão lindo”, disse ela no programa Melhor da Tarde, da Band.

Os dois começaram a namorar em 1974. “Depois da 8ª série, começamos a fazer o colegial no mesmo colégio, na mesma classe… Nos encontramos num baile de formatura. Ele me chamou para dançar. Foram três anos de namoro e, em 77, nos casamos”, relembrou.

Em uma participação no programa Faustão na Band, Datena elogiou a esposa. “Matilde é a razão da minha existência. Já vão 45 anos juntos, muitos deles de muita luta e muita dificuldade. A Matilde aceitou todos os meus erros, que eu tenho ate hoje e tinha muito mais quando era jovem. Repito: a razão de toda a minha existência é essa moça bonita, bacana e a melhor pessoa que conheci”, afirmou.

Juntos, eles tiveram três filhos: Joel Datena, Vicente Datena Neto e José Luiz Datena Junior. Além deles, o apresentador também é pai de Leticia Wiermann e Marcelo Wiermann, que são frutos de um relacionamento que teve enquanto estava separado de Matilde.

Datena e a esposa, Matilde - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por José Luiz Datena (@datenareal)

