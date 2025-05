Especialista explica cirurgia estética de Mani Reggo: 'Uma dessas mulheres corajosas'

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico Diogo Lobão compartilha detalhes sobre Mommy Makeover, procedimento realizado por Mani Reggo

Mani Reggo (42), conhecida nacionalmente após seu ex-namorado, Davi Brito (22), se tornar campeão do BBB 24, encara uma nova vida como influenciadora digital. Em suas redes sociais, Mani compartilha sua rotina, o que inclui compartilhar com o público detalhes sobre tratamentos estéticos realizados, como o Mommy Makeover, procedimento realizado pela influenciadora em novembro de 2024. Em entrevista à CARAS Brasil, o médico responsável explica a cirurgia estética da famosa: "Uma dessas mulheres corajosas", revela.

Retomar a autoestima

Feita com o objetivo de remodelar o corpo feminino após as mudanças provocadas pela gestação, a cirurgia vem ganhando cada vez mais adeptas no Brasil. No caso de Mani, o processo foi compartilhado abertamente com seus seguidores. “Saudando o carnaval com um novo ciclo”, escreveu ela no Instagram.

Segundo o cirurgião plástico Diogo Lobão, responsável pelo procedimento de Mani, o Mommy Makeover vai além da estética. “É um conjunto de cirurgias pensadas para devolver à mulher não só um contorno corporal aprimorado, mas, sobretudo, o bem-estar e a autoestima, muitas vezes abalados após a maternidade”, explica o médico. A técnica costuma combinar abdominoplastia, lipoaspiração e mastopexia (cirurgia para elevação das mamas), ajustando o plano cirúrgico às necessidades de cada paciente.

Mani, afirma o médico, foi uma dessas mulheres que buscaram não apenas uma mudança visual, mas uma forma de reencontro com a própria identidade. “Muitas pacientes nos procuram não por vaidade, mas justamente para resgatar a identidade que se perdeu entre as inúmeras mudanças do corpo — como a flacidez abdominal, a queda das mamas e os acúmulos de gordura localizada”, diz Diogo.

O caso de Mani chamou atenção não só pelo resultado, mas também pela coragem em tratar o tema com franqueza e responsabilidade pública. “Mani Reggo foi uma dessas mulheres corajosas: ela compartilhou com o público a sua decisão de se cuidar de forma integral, abraçando o Mommy Makeover como um passo fundamental para reconectar-se com sua essência”, completa.

