Enzo Krieger fala sobre os desafios e a preparação para ser o protagonista de A Vida de Jó

O ator Enzo Krieger revela detalhes sobre o processo de construção de Jó, seu primeiro papel principal na televisão

O ator Enzo Krieger está prestes a estrear seu primeiro protagonista na televisão. Ele será o responsável por interpretar Jó na nova série da Record TV, A Vida de Jó, escrita por Cristiane Cardoso. Com uma atuação intensa e emocionalmente exigente, Enzo compartilhou com exclusividade sua experiência de preparação para o papel e o que aprendeu ao mergulhar no universo de um personagem que, apesar de perder tudo, nunca perde sua fé.

Como surgiu a oportunidade de interpretar Jó?

Enzo revelou que a oportunidade de interpretar Jó surgiu de maneira inesperada. Ele comentou ainda sobre a sensação de paz e intuição que teve após o teste, algo que lhe deu certeza de que aquele papel seria seu. E, de fato, o teste foi um sucesso, marcando o início de sua jornada como protagonista na televisão.

"Como moro em São Paulo, precisei me organizar às pressas: comprei passagem, revisei agenda e comecei a estudar intensamente os textos nesse curto tempo. Sempre encaro os testes como uma oportunidade única, então fui com a mentalidade de dar o meu melhor para sair de lá com a consciência tranquila. O teste envolveu leituras e cenas, e lembro que, na volta para casa, senti uma paz estranha… quase uma intuição de que aquele papel era para mim. E estava certo, foi meu primeiro teste para a Record e, graças a Deus, comecei com sorte", afirmou.

Preparação para o papel de Jó

Quando Enzo foi escalado para interpretar Jó, ele sabia pouco sobre a história do personagem. “Antes do teste, eu só conhecia a expressão ‘a paciência de Jó’, mas nunca tinha lido a história completa”, revelou. Sua preparação incluiu a leitura do Livro de Jó na Bíblia, além de buscar fontes e pedir ajuda a amigos que tinham mais conhecimento sobre as narrativas bíblicas. "Meu primeiro contato real foi pesquisando para me preparar. Li o Livro de Jó na Bíblia, busquei informações em outras fontes e também pedi ajuda a amigos que conhecem bastante as narrativas bíblicas.Quanto mais eu estudava, percebia que, por trás da figura quase lendária, havia um homem real, com medos, dúvidas e fé inabalável. Depois de aprovado, mergulhei ainda mais. Trabalhei com a Andrea Avancini, que me ajudou a encontrar os tons certos para o jovem Jó — equilibrando sua serenidade com sua humanidade — e com a Fernanda Guimarães, que trouxe outra visão e complementou muito o processo. Tivemos até uma preparação prática com ovelhas, e foi mais profundo do que eu imaginava: aprendi que elas só me seguiam quando confiavam em mim. Aquilo me fez refletir muito sobre a relação de Jó com Deus", relembrou.

O maior desafio de interpretar Jó

Enzo destaca que o maior desafio foi equilibrar o peso emocional do personagem com a técnica necessária para filmar. “Muitas cenas eram carregadas de dor e fé, e era necessário manter a intensidade em várias repetições”, disse o ator. Ele também comentou sobre o peso de ser o protagonista de uma série tão impactante, com grande responsabilidade. “É diferente [ser o protagonista], porque o protagonista ajuda a guiar o ritmo do set. Eu me sentia responsável por estar concentrado, disponível e atento ao que meus colegas precisavam. Isso não muda a essência da atuação, mas muda a postura: você passa a pensar no coletivo o tempo todo”, relatou.

O que mais emocionou Enzo no set de gravação?

O ator não escondeu o quão marcante foi o processo de gravação da série, que durou vários meses. "O que mais guardo dessa experiência é a conexão que criamos no set. A equipe e o elenco se tornaram quase uma família. Nos bastidores, a gente se unia para jogar truco, rir, jogar ‘cidade dorme’… Esses momentos leves ajudaram a equilibrar as cenas mais pesadas", contou Enzo.

Inclusive, ele falou sobre sua relação com a fé, que ficou mais intensa neste processo de gravação. "A fé sempre esteve presente na minha vida, mas viver Jó me fez olhar para ela de um jeito mais maduro. Durante as gravações, eu estava morando sozinho pela primeira vez, encarando um projeto de grande responsabilidade, e isso me fez conversar mais com Deus. Passei a entender melhor a importância da confiança, mesmo quando a gente não entende os porquês. Foi um processo em que o trabalho e a vida pessoal se entrelaçaram", comentou.

O que o público pode esperar de A Vida de Jó?

Para Enzo, a série trará uma história profunda e humana. "Apesar de ser bíblica, ela fala sobre sentimentos universais: perda, fé, resistência e amor. Acredito que cada pessoa vai se identificar com alguma parte da trajetória de Jó", afirmou o ator, destacando a força emocional e a universalidade da história.

Inclusive, ele comentou sobre como foi atuar em uma novela bíblica. "É muito mais do que apenas interpretar um papel. Existe um força cultural e espiritual enorme, porque essas histórias tocam diretamente na fé das pessoas. Ao mesmo tempo, é um exercício artístico de sensibilidade: transmitir emoção e verdade sem perder o respeito pela mensagem. E, no nosso caso, ainda havia o desafio do tom de época — cada gesto, cada olhar, precisava carregar uma intenção diferente de como vivemos atualmente", afirmou.

Este trabalho ficará para sempre na memória do ator por causa de todo o processo de aprendizado e sintonia com a equipe. "A equipe e o elenco se tornaram quase uma família. Nos bastidores, a gente se unia para jogar truco, “cidade dorme” e rir bastante. Esses momentos leves ajudavam a equilibrar as cenas mais pesadas. Também não vou esquecer a gravação de uma cena no rio que, na tela, parece ensolarada e quente… mas que, na vida real, foi feita num dia frio. Esse contraste entre o que o público vê e o que vivemos é uma das coisas mais fascinantes da profissão", declarou.

Primeiros passos e o futuro de Enzo Krieger

A Vida de Jó marca um novo capítulo na carreira de Enzo Krieger. O ator se prepara para continuar sua trajetória com novos desafios, sempre buscando crescer e aprender em cada papel que interpreta. "Quero continuar me desafiando, buscando papéis que me façam sentir aquele frio na barriga. Amo atuar e pretendo seguir nesse caminho pelo resto da vida, seja na frente ou atrás das câmeras. Meu objetivo é nunca perder essa paixão e sempre contar histórias que transmitam algo verdadeiro", disse Enzo, refletindo sobre suas expectativas para o futuro. Ele também compartilhou o desejo de estudar cinema fora do Brasil, expandindo seus horizontes artísticos.

"Tenho muitos, mas um que carrego desde pequeno é estudar cinema fora do país. Quero viver a experiência de morar em outro lugar, aprender com culturas diferentes e me aprofundar em lugares que são referência mundial na área. É um sonho que mistura carreira e vida pessoal, e que sei que vai me transformar muito", finalizou.

Enzo Krieger - Foto: JPS Freitas

