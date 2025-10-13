Eliana vai assumir as tardes de domingo da Globo a partir de 2026; confira

Anúncio marca a substituição na grade de domingo, com um novo programa dominical de entretenimento familiar comandado por Eliana

A TV Globo oficializou uma das mudanças mais aguardadas de sua programação. A partir de 2026, Eliana será a nova comandante das tardes de domingo da emissora, ocupando parte do horário atualmente destinado ao Domingão com Huck, antes da exibição do futebol.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira,13, durante o Upfront Globo 2026, evento anual que apresenta as novidades da grade e oportunidades comerciais para o mercado publicitário. A transmissão aconteceu ao vivo pela plataforma Globo Ads.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Eliana celebrou a novidade com empolgação. “O meu programa está chegando às telas dos domingos da Globo para nossa alegria, vai ser incrível. Nos veremos todo final de semana. Estou tão ansiosa, estou tão feliz”, disse a apresentadora, sorridente.

Segundo fontes da emissora, a Globo chegou a considerar colocar a apresentadora aos sábados, mas descartou a ideia para preservar sua forte conexão com o público de domingo, faixa que ela liderou por muitos anos em sua passagem pelo SBT.

O programa inédito terá referências de produções internacionais e deve reunir dinâmicas interativas e diversão em família, apostando em um ritmo envolvente e acessível ao grande público.

Eliana vive fase de prestígio na emissora

Contratada em junho de 2024, Eliana rapidamente se tornou um dos principais nomes femininos da Globo. Nesse curto período, ela apresentou o The Masked Singer Brasil, participou do Fantástico com quadros especiais, comandou o Vem Que Tem, liderou o projeto educacional Movimento LED e entrou para o elenco do Saia Justa, no GNT, programa que bateu recordes de audiência e faturamento após sua chegada.

Com mais de 30 anos de carreira, Eliana se consolida como uma das apresentadoras mais fortes da TV brasileira e agora retorna ao posto que a consagrou como “rainha dos domingos”.

Evento também apresentou slogan da nova fase Globoplay

O Upfront Globo 2026 também marcou o lançamento do novo slogan institucional do grupo: “Marca como Marca”, reforçando a integração entre conteúdo e publicidade em múltiplas plataformas (TV aberta, streaming, digital e canais pagos).

