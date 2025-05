Eliana se emociona ao vivo ao falar sobre a perda do filho de Tati Machado

No 'Saia Justa', a apresentadora Eliana e outros convidados abordaram a perda gestacional e o luto de Tati Machado e Micheli Machado

A apresentadora Eliana iniciou o 'Saia Justa', do GNT, exibido ao vivo na quarta-feira, 14, de uma maneira diferente. No começo do programa, que esta semana abordou o tema 'perda gestacional', a comunicadora se emocionou ao falar sobre a morte do filho de Tati Machado, integrante da atração.

Na última terça-feira, 13, a equipe da jornalista e apresentadora informou publicamente que ela acabou perdendo o bebê com 33 semanas de gestação. A parada dos batimentos cardíacos do filho de Tati Machado foi constatada após a famosa notar a ausência de movimentos do pequeno.

Eliana, que também prestou solidariedade à amiga, falou sobre o momento delicado que Tati está passando. "Hoje o Saia Justa começa diferente. Estamos muito tristes. [...] E hoje, especificamente, trazer informação e conhecimento para vocês sobre um assunto delicado relacionado a algo muito difícil de acreditar que aconteceu com a nossa amada Tati, como vocês puderam acompanhar nas notícias dessa semana", iniciou ela.

"Para quem estava acompanhando a sua alegria luminosa nos últimos meses, essa dor é inimaginável. A gente se questionou aqui se faríamos esse programa hoje. A gente pensou em não fazê-lo. Mas, pelo histórico do Saia Justa e a relevância que ele tem nos assuntos femininos, o GNT decidiu abrir esse espaço para informar e ser um instrumento de apoio a quem precisa", continuou Eliana.

Ao longo do programa, a apresentadora deixou uma mensagem acolhedora aos atores Micheli Machado e Robson Nunes, que também perderam a filha na reta final da gestação. "Para eles e para todas as famílias que estão vivendo essa dor recebam todo o nosso carinho", finalizou Eliana, bastante emocionada.

Eliana manda mensagem de apoio para Tati Machado

Eliana usou as redes sociais na terça-feira, 13, para deixar uma mensagem de apoio para Tati Machado, que perdeu o bebê com 33 semanas de gestação. A apresentadora compartilhou uma foto em que aparece abraçando a jornalista e desejou forças para a amiga e sua família nesse momento difícil.

"Tati, neste momento de dor, eu só queria poder te abraçar forte para transmitir todo o meu carinho. Não existem palavras certas para momentos como esse. Só o amor. Sua força, sua alegria e sua luz sempre contagiaram a todos nós. Tenho fé de que essa mesma força te ajudará a encontrar o caminho para seguir adiante, no seu tempo e da sua maneira. Estamos em oração e nosso amor está com você. Que Deus possa confortar o seu coração e de sua família", escreveu Eliana.

