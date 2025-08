Os participantes da Dança dos Famosos que já morreram

Confira lista dos participantes da Dança dos Famosos que já faleceram, mas estão vivos nas lembranças da arte e do povo brasileiro

O quadro Dança dos Famosos estreou em 2005 no programa Domingão da TV Globo, desde então, muitos artistas já passaram pelo palco encantando o público, não somente através de passos de dança, mas também pelo carisma dos participantes e suas histórias emocionantes. Neste ano, o quadro completa 20 anos de exibição e a Globo irá dedicar um episódio especial para homenagear os artistas já falecidos.

Relembre os astros que já partiram:

A atriz Mara Manzan, participou de uma das primeiras edições do quadro, em 2007, com seu parceiro Leandro Azevedo. A atriz foi vítima de câncer no pulmão e veio a falecer em novembro de 2009.

O cantor Reginaldo Rossi, também já participou do quadro, marcou sua presença no ano de 2009, e sua parceira foi a professora de dança Aretha Mello. O artista faleceu em dezembro de 2013, sendo vítima da mesma doença de Mara Manzan.

Outro que também marcou sua presença em uma das temporadas do quadro, foi o ator e produtor Luís Carlos Miele, em 2014, acompanhado de Aline Riscado. A estrela abandonou a competição devido a problemas na saúde e veio a falecer no ano seguinte, quando sofreu um mal súbito, aos 77 anos.

Françoise Forton, a atriz participou de Dança dos Famosos no ano de 2015, sendo parceira do professor Patrick Carvalho. A atriz de Tieta faleceu em janeiro de 2022, em decorrência de um câncer.

O ator Roberto Guilherme, conhecido como Sargento Pincel, participou da edição de 2007, juntamente com sua dupla Dayane Amêndola. O artista faleceu em novembro de 2022, aos 84 anos, enquanto realizava o tratamento de câncer.

A cantora Preta Gil marcou sua presença em 2006, com seu parceiro Átila Amaral. A estrela faleceu na semana passada, em 20 de julho, sendo vítima de câncer no intestino aos 50 anos.

A homenagem na edição especial incluirá trechos de suas apresentações, bastidores inéditos e depoimentos de jurados e colegas de elenco. Prometendo reviver a memória dos que ajudaram a transformar o programa em algo tão especial, se tornando um dos quadros memoráveis da história da televisão brasileira.

