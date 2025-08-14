CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. TV
  2. Elenco da Dança dos Famosos aproveita a madrugada carioca
TV / Festas!

Elenco da Dança dos Famosos aproveita a madrugada carioca

Os participantes da Dança dos Famosos decidiram desbravar uma das baladas do Rio de Janeiro na madrugada da última quarta

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
por Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 14/08/2025, às 20h56

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Elenco da Dança dos Famosos em festa no Rio de Janeiro
Elenco da Dança dos Famosos em festa no Rio de Janeiro - Foto: Reprodução / Instagram

Os participantes do quadro Dança dos Famosos, do programa Domingão do Huck, aproveitaram a estadia no Rio de Janeiro para curtir uma noite carioca. Eles se reuniram na madrugada de quarta-feira, 13, em uma balada.

Fernanda Paes Leme, Wanessa Camargo, Álvaro,Lucas Leto, Silvero Pereira, David Júnior e Tereza Seiblitz estavam presentes e publicaram vários registros em suas redes sociais. Eles aproveitaram a madrugada com músicas de Luan Pereira, outro participante do quadro.

Segundo Igor Cosso, marido do professor de dança da competição Heron Leal, o influenciador Álvaro foi considerado o membro mais animado da festa naquela noite. Nas publicações, o participante apareceu se divertindo e aproveitando as músicas ao máximo, dançando, rindo e rebolando, junto de outros famosos.

Tereza Seiblitz, atriz brasileira de 61 anos, também foi flagrada aproveitando a festa. Nas publicações, a artista aparece arrasando na dança. “Olha, Alvaro, você está perdendo! A Tereza está se acabando!”, alertou uma das professoras do quadro Mayara Araújo em suas redes.

Participantes da Dança dos Famosos respondem críticas

O elenco da Dança dos Famosos aproveitou uma ação promovida pela Globo, nas redes sociais, para rebater críticas que receberam nos últimos tempos, desde comentários maldosos até sátiras e ironias.

Gracyanne Barbosa foi alvo de piadas que surgiram desde sua participação no BBB 25, devido a quantidades de ovos que a fisiculturista consome diariamente. “Amor, vai continuar tendo piadinha. Olha, inclusive, na minha cara”, respondeu ela ao ler mais um destes comentários, enquanto segurava um ovo na mão.

Wanessa Camargo foi acusada de “viver à sombra do pai”, além de ser constantemente comparada a Sandy. Quando internautas afirmam “ser a prova de decadência musical” a cantora responde direta: “Se decadência é estar na ‘Dança dos Famosos’, então, olha… eu quero essa decadência para sempre, tá bom?”.

Já o cantor sertanejo Luan Pereira, respondeu comentários sobre internautas que desejam sua eliminação do quadro. “Não vai ter jeito, né? O paizinho tem o gingado na cintura, e eu só lamento”, respondeu o artista.

Leia também: Álvaro fala sobre rumores de romance com Lucas Leto na Dança dos Famosos

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

dança dos famososglobofestas
Dança dos Famosos Dança dos Famosos  

Leia também

Superação

Juliana Arrais e Ricardo Macchi - Foto: Reprodução / Youtube (Podcast Papagaio Falante)

Ricardo Macchi se emociona em podcast ao falar do câncer de sua esposa

Looks

Julia Dalavia e Jaffar Bambirra no lançameno de Dias Perfeitos - Fotos: Paulo Tauil / Agnews

Confira os looks das celebridades na estreia de ‘Dias Perfeitos’

Mudança

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank - Foto: Reprodução / Instagram

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso desistem de lua de mel para fazer mudança

DAS PASSARELAS À TV

Ana Hickmann estava no auge da carreira como modelo quando aceitou ingressar na TV - Foto: Reprodução/Instagram @ahickmann

Ana Hickmann confessa: 'Foi a decisão mais louca que eu tive na vida'

Conselhos

Adriana Colin e Faustão - Foto: Manuela Scarpa/Brazil News

Adriana Colin fala de Faustão e lembra de conselho do apresentador

Bastidores

Felipe Titto - Foto: Reprodução / Youtube (PodShape Podcast)

Felipe Titto revela por que não faz mais novelas e quanto ganhava atuando

Últimas notícias

Juliana Arrais e Ricardo MacchiRicardo Macchi se emociona em podcast ao falar do câncer de sua esposa
Cela LopesCela Lopes assume namoro com CEO e recebe pedido de namoro de cinema
Julia Dalavia e Jaffar Bambirra no lançameno de Dias PerfeitosConfira os looks das celebridades na estreia de ‘Dias Perfeitos’
Ludmilla, Zuri e Brunna GonçalvesLudmilla se emociona com tema do mesversário da filha: 'Surpresa linda'
MC GuiMC Gui revela que recebia informações externas durante 'A Fazenda'
Maya MassaferaMaya Massafera choca fãs ao aparecer após procedimento
Bruno Gagliasso e Giovanna EwbankGiovanna Ewbank e Bruno Gagliasso desistem de lua de mel para fazer mudança
Elenco da Dança dos Famosos em festa no Rio de JaneiroElenco da Dança dos Famosos aproveita a madrugada carioca
Dita (Jeniffer Nascimento) e Clóvis (Dudu Azevedo)Êta Mundo Melhor!: Dita tem reação inesperada após pedido de Clóvis
Ana Hickmann estava no auge da carreira como modelo quando aceitou ingressar na TVAna Hickmann confessa: 'Foi a decisão mais louca que eu tive na vida'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade