Elenco da Dança dos Famosos aproveita a madrugada carioca

Os participantes do quadro Dança dos Famosos, do programa Domingão do Huck, aproveitaram a estadia no Rio de Janeiro para curtir uma noite carioca. Eles se reuniram na madrugada de quarta-feira, 13, em uma balada.

Fernanda Paes Leme, Wanessa Camargo, Álvaro,Lucas Leto, Silvero Pereira, David Júnior e Tereza Seiblitz estavam presentes e publicaram vários registros em suas redes sociais. Eles aproveitaram a madrugada com músicas de Luan Pereira, outro participante do quadro.

Segundo Igor Cosso, marido do professor de dança da competição Heron Leal, o influenciador Álvaro foi considerado o membro mais animado da festa naquela noite. Nas publicações, o participante apareceu se divertindo e aproveitando as músicas ao máximo, dançando, rindo e rebolando, junto de outros famosos.

Tereza Seiblitz, atriz brasileira de 61 anos, também foi flagrada aproveitando a festa. Nas publicações, a artista aparece arrasando na dança. “Olha, Alvaro, você está perdendo! A Tereza está se acabando!”, alertou uma das professoras do quadro Mayara Araújo em suas redes.

Participantes da Dança dos Famosos respondem críticas

O elenco da Dança dos Famosos aproveitou uma ação promovida pela Globo, nas redes sociais, para rebater críticas que receberam nos últimos tempos, desde comentários maldosos até sátiras e ironias.

Gracyanne Barbosa foi alvo de piadas que surgiram desde sua participação no BBB 25, devido a quantidades de ovos que a fisiculturista consome diariamente. “Amor, vai continuar tendo piadinha. Olha, inclusive, na minha cara”, respondeu ela ao ler mais um destes comentários, enquanto segurava um ovo na mão.

Wanessa Camargo foi acusada de “viver à sombra do pai”, além de ser constantemente comparada a Sandy. Quando internautas afirmam “ser a prova de decadência musical” a cantora responde direta: “Se decadência é estar na ‘Dança dos Famosos’, então, olha… eu quero essa decadência para sempre, tá bom?”.

Já o cantor sertanejo Luan Pereira, respondeu comentários sobre internautas que desejam sua eliminação do quadro. “Não vai ter jeito, né? O paizinho tem o gingado na cintura, e eu só lamento”, respondeu o artista.

