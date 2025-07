Edu Guedes revela como foi dar a notícia do câncer para a filha

Em entrevista no Domingo Espetacular, Edu Guedes fala sobre o seu diagnóstico de câncer e desabafa: ‘Eu não estava preparado'

O apresentador Edu Guedes relembrou como foi receber o diagnóstico de câncer. Em entrevista no Domingo Espetacular, da Record, ele conversou com Roberto Cabrini sobre o momento desafiador de sua vida.

Inclusive, o comunicador disse como foi dar a notícia para sua filha, Maria. “Foi uma das conversas mais duras da minha vida. Tive que explicar sobre os bens, as empresas e como conduzir a vida caso acontecesse”, disse ele.

Então, Guedes contou sobre como se sentiu ao descobrir o câncer de pâncreas. “Eu não estava preparado”, afirmou ele, que passou por quatro cirurgias em apenas 15 dias. No procedimento, ele removeu uma parte do pâncreas, nódulos ao redor e o baço.

Na conversar, o apresentador chorou e desabafou: “Você ter que esperar alguma coisa para ter a possibilidade de estar livre daquilo, não é fácil. Menos de 10% das pessoas que têm esse tipo de problema vivem”.

Edu Guedes no programa Domingo Espetacular - Foto: Divulgação / Record

Edu Guedes não precisará de quimioterapia ou radioterapia

O apresentador Edu Guedes já teve os próximos passos do seu tratamento contra o câncer no pâncreas definidos. E ele não precisará realizar quimioterapia ou radioterapia.

De acordo com a apresentadora Sonia Abrão, do programa A Tarde É Sua, da RedeTV, o comunicador não terá que fazer tratamentos complementares, como radioterapia e quimioterapia, porque o seu quadro já é considerado em remissão. Ele removeu o tumor em uma cirurgia realizada neste mês, na qual removeu uma parte do pâncreas.

Agora, a recuperação dele envolverá apenas exames de acompanhamento de 3 em 3 meses e exercícios físicos. Vale lembrar que a cura só poderá ser declarada depois de cinco anos sem a doença.

A assessoria de imprensa dele também confirmou que ele não precisará de mais tratamento. “Edu Guedes terá de fazer algumas mudanças na sua rotina e dieta específica, mas não precisará de radioterapia nem quimioterapia”, informou.

Leia também: Edu Guedes reage aos comentários de que está abatido e se emociona