É oficial! Filho de Faustão, João Silva assina contrato com o SBT

Depois de brilhar na Band, o apresentador João Silva, filho de Faustão, muda de emissora e vai para o SBT: ‘Nova etapa’

O apresentador João Silva, filho de Faustão, está em uma nova fase profissional. Depois de fazer a sua estreia ao lado do pai na Band e seguir no comando de uma atração na emissora, ele muda de canal.

Nesta terça-feira, 10, o SBT confirmou a contratação de João Silva. Ele assinou contrato com a emissora das filhas de Silvio Santos para ter um programa nas noites de sábado. O projeto ainda está em fase de produção e os detalhes da estreia serão anunciados no futuro.

“Agradeço ao Grupo Bandeirantes, à família Saad e a todos os colaboradores pela oportunidade de ter trabalhado ao lado do meu pai e também de ter tido meu próprio programa! Para essa nova etapa no SBT, só posso dizer que estou muito animado e feliz! Que eu possa proporcionar cada vez mais sorrisos aos telespectadores com este novo projeto e parceria!”, disse ele.

Inclusive, o SBT também comemorou a nova estrela do seu elenco. “A chegada de João Silva reforça o compromisso do SBT em investir em novos talentos e formatos que valorizem a diversidade e a qualidade do conteúdo oferecido aos espectadores”, destacou o Diretor de Programação e Artístico do SBT, Mauro Lissoni.

João Silva e a fama

João Guilherme Silva, filho de Faustão, abriu o jogo sobre a vida sob os holofotes. Ao contrário do pai, que sofreu com a fama, João afirma que lida bem com a exposição e que faz de tudo, mesmo levando uma vida pública.

“Para ele [Faustão], por muito tempo, foi muito difícil [ter que lidar com essa questão de ser uma pessoa famosa, de ser reconhecido]. Ele nunca foi muito de sair”, comentou João durante participação no podcast Bagaceira Chique, apresentado por Luciana Gimenez.

Para não enfrentar as mesmas dificuldades que Faustão, João encara a exposição pública sem deixar de aproveitar os momentos e frequentar os lugares que gosta. “Eu não me importo com nada, eu faço tudo. Às vezes, você tem que se privar de algum lugar público para fazer uma coisa ou outra [...] O que muda é você se preocupar um pouco de fazer coisas em público porque alguém pode tirar alguma foto ou algo desse tipo, só isso. De resto, não deixo de fazer (...). Não tô nem aí, vou fazendo o que gosto. Só tenho um pouco mais de cuidado", revelou o apresentador.

