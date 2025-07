É oficial! Boninho surge no SBT e anuncia o The Voice: ‘Inscrições abertas’

Boninho aparece na telinha do SBT para revelar o início das inscrições para o The Voice Brasil na emissora das filhas de Silvio Santos

O diretor de TV Boninho está no SBT! Depois de ficar alguns meses longe da telinha desde que encerrou seu contrato com a Globo, ele já tem um novo projeto na TV aberta. Desta vez, ele vai comandar o The Voice Brasil no SBT.

Nesta sexta-feira, 4, a emissora das filhas de Silvio Santos (1930-2024) confirmou que vai produzir uma nova temporada do reality musical. O anúncio foi feito durante o programa Fofocalizando e trouxe um depoimento de Boninho.

Em um vídeo, o diretor afirmou: "Estou aqui para falar do The Voice e as inscrição estão abertas. Então é correr para lá porque são super limitadas. E é fácil: É cantar uma música que você sabe bem, contar um pouco da sua história e a gente te espera lá”.

As inscrições podem ser feitas pelo site oficial do SBT. O candidato deve gravar dois vídeos: um vídeo contanto sobre sua história e relação com a música e outro vídeo cantando uma música. Além disso, a pessoa deve preencher um questionário.

Por enquanto, o SBT ainda não revelou a data de estreia e quais serão os técnicos dos times do programa.

Vale lembrar que Boninho deixou a TV Globo oficialmente no dia 22 de dezembro de 2024, após mais de 40 anos de trabalho na emissora. O fim do contrato, no entanto, foi revelado publicamente em setembro do mesmo ano.

