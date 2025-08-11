CARAS Brasil
  2. Patrícia Poeta revela que já sofreu um aborto
TV / Por trás das câmeras

Patrícia Poeta revela que já sofreu um aborto

Durante entrevista com a cantora Thaeme, Patrícia Poeta afirma que já sofreu uma perda gestacional: 'É um processo doloroso'

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 11/08/2025, às 17h14

Patrícia Poeta - Foto: Globo/Daniela Toviansky

Nesta segunda-feira, 11, a apresentadora Patrícia Poeta recebeu a dupla sertaneja Thaeme e Thiago no programa Encontro, da Globo. Em meio ao bate-papo, a comunicadora contou que já sofreu um aborto ao se reconhecer na história da cantora, que comentou sobre a maternidade e afirmou já ter sofrido seis perdas gestacionais.

Eu já passei por um aborto e é um processo doloroso, né? (...) A gente não falava muito disso. E tem a importância de falar. Eu, por exemplo, quando sofri lá atrás, eu não queria que ninguém soubesse. Eu achava que era uma coisa privada minha”, disse ela.

Thaeme desabafou sobre seus abortos espontâneos e afirmou que as perdas não foram consecutivas. Foram dois abortos antes de engravidar de sua filha mais velha, Liz, de seis anos, dois antes de engravidar de Ivy, de 3 anos, e mais duas perdas após o nascimento da última filha. Ambas as crianças são fruto de seu relacionamento com o empresário Fábio Elias.

Atualmente, Patrícia Poeta é mãe de Felipe Poeta, resultado de sua relação com o diretor da Globo Amauri Soares.

Irmã de Patrícia Poeta anuncia o que vai fazer com prêmio do programa da Record

Em julho, a apresentadora Paloma Poeta, irmã de Patrícia Poeta, foi a vencedora do programa Acerte ou Caia, da Record, e levou para casa R$ 23.001. A irmã mais nova de Patrícia já decidiu o que fazer com o dinheiro.

Ela disse que doou parte do dinheiro para vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul, seu estado natal. “Vou mandar uma parte para o Rio Grande do Sul. Eu tenho ajudado desde as enchentes no ano passado. Eu não ajudo mensalmente, mas volta e meia, eu pergunto para amigos que ainda moram lá como está a situação e vou ajudando. Então, uma parte do dinheiro, com certeza, vai para isso", contou Paloma ao R7.

Leia também: Patrícia Poeta comemora aniversário de seu único filho: 'Orgulho'

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

