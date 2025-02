Dupla perde tudo no The Wall, Luciano Huck se comove e faz doação: 'Me comprometo'

O resultado do quadro The Wall, no programa Domingão com Huck, da Globo, deixou o apresentador Luciano Huck inconformado neste domingo, 9

O resultado do quadro The Wall, no programa Domingão com Huck, da Globo, deixou o apresentador Luciano Huckinconformado neste domingo, 9. A dupla Alba e Jairo tentava arrecadar recursos para reconstruir o Cervac (Centro de Reabilitação e Valorização da Criança), instituto do Recife que atende pessoas com deficiência e teve sua sede destruída por um incêndio em junho do ano passado. No entanto, eles saíram da atração sem nada. Diante disso, o apresentador decidiu fazer uma doação do próprio bolso.

Com um bom desempenho na fase de perguntas e respostas, Alba e Jairo acumularam R$ 52.901. Já no isolamento, o emparedado acertou quatro das seis perguntas, garantindo mais R$ 20 mil. Na fase de sorte, na parede, eles chegaram a somar R$ 174.510. Contudo, as três bolas vermelhas na reta final do jogo caíram na casa de R$ 10 mil e duas vezes na de R$ 150 mil, o que fez zerar o saldo.

Com isso, o apresentador passou a torcer para Jairo assinar o contrato e levar para casa R$ 72.901. "Eu detesto essas bolas vermelhas no final. Detesto!", disse Luciano Huck. "A gente estava com 174 mil, ela tirou da gente mais de 300 mil. Vocês viram quanto ela tirou? Eu falo para vocês que essa parede é inacreditável", completou.

Vaquinha

O participante, contudo, decidiu rasgar o contrato e escolher ficar com o prêmio da parede: R$ 0. Após revelar que eles saíram do jogo sem levar um centavo, Luciano pediu: "Eu queria dizer o seguinte pra vocês: eu não quero as lágrimas de vocês. Eu queria falar com quem está em casa. Essas aqui são as meninas superpoderosas, mulheres que com muito pouco fazem muito pelas suas comunidades".

"A grana aqui era para reconstruir. E eu queria convocar vocês que estão assistindo, acessa as redes sociais do Domingão, vai ter uma vaquinha para ajudar na reconstrução. Eu vou fazer a primeira doação, me comprometo com isso", continuou. "O dinheiro não foi no palco do The Wall, porque isso aqui é um jogo, a parede é imprevisível", falou ele sobre o motivo de os participantes não levarem o prêmio.

