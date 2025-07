Dona Ruth fala da disputa pela guarda do neto: ‘Nós vamos resolver essa situação’

Mãe de Marília Mendonça, Dona Ruth fala sobre a relação com Murilo Huff e a disputa pela guarda do neto: ‘Eu queria entender’

Mãe de Marília Mendonça, Dona Ruth concedeu uma entrevista ao programa Fantástico, da Globo, para falar sobre a disputa pela guarda do neto, Léo - filho da cantora com Murilo Huff. Desde a morte da mãe, a guarda do menino era compartilhada entre o pai e a avó materna. Porém, isso mudou quando o cantor entrou com um pedido na justiça para modificar a guarda e conseguiu o direito de ter a guarda unilateral do filho enquanto o processo está em andamento.

Na entrevista, Dona Ruth foi questionada se vai resolver a situação da guarda do neto com um acordo e amigavelmente, mas ela negou. "Eu sei que nós vamos resolver essa situação, eu e o Murilo, vai ficar tudo bem. Não, nós vamos resolver do jeito que ele pediu, foi ele que pediu para resolver assim. Vamos resolver e vai ficar tudo bem”, afirmou.

Ela ainda comentou sobre estar de luto novamente por estar sem o neto em sua casa. "Quando a gente perde um filho, a gente morre junto. Você precisa respirar com aquela metade que ficou. Quando eu me vi sem o meu neto, eu revivi isso. Eu voltei a viver esse luto”, declarou.

Relação com Murilo Huff

Ruth comento que sempre teve uma relação de respeito com Murilo ao longo da guarda compartilhada. "A gente sempre teve uma relação de respeito. Ele [Léo] sempre conviveu com a família lá. Ele ama o pai dele. Eu sempre quis que ele convivesse com todo mundo junto”, declarou.

Então, ela negou atritos com o pai do neto. "Da minha parte, não. Ele entrou com o pedido. É isso que eu queria entender. A gente vivia no respeito. Eu respeitando ele, as festas do dia das mães sempre foram feitas aqui em casa, com a família dele e a minha. Havia uma convivência até ele ir lá e pedir a guarda”, afirmou.

Ao ser questionada sobre os cuidados com a saúde de Léo, que tem diabetes, ela garantiu que sempre cuidou bem do menino com apoio de médicos e babás. "Esse cuidado eu faço junto com uma médica, que é endócrino dele, todas as babás que entram, a gente tem esse grupo juntamente com ele, meu marido e eu”, afirmou ela, que ainda negou que tenha omitido informações sobre a saúde dele.

Herança de Léo e contas bloqueadas

O advogado de Dona Ruth contou ao Fantástico que as contas de Léo estão bloqueadas até que a guarda seja resolvida. Inclusive, ele apontou que a movimentação das contas eram feitas tanto por Dona Ruth quanto por Murilo Huff, e que o patrimônio de Léo triplicou desde a morte da mãe.

Por fim, o advogado informou que vão recorrer da decisão sobre a guarda de Léo. "O menor sempre teve como referência de lar a casa da avó. Fazer uma mudança abrupta dessas, a gente entende como danoso para a criança", informou.