Dona Ruth explica o caso do seguro do avião: ‘O juiz entendeu’

Dona Ruth e seu advogado explicam como aconteceu a divisão do valor do seguro do avião após o acidente que matou Marília Mendonça e outras quatro pessoas

Mãe de Marília Mendonça, Dona Ruth falou sobre a divisão do valor do seguro do avião após as mortes da cantora e outras quatro pessoas. Em entrevista ao Fantástico, da Globo, ela negou que tenha pedido para que a parcela em nome de sua filha fosse maior do que das outras vítimas e garantiu que foi uma decisão tomada pelo juiz que analisou o caso.

" Eu não conversei com nenhuma daquelas pessoas. O doutor chegou, meu advogado, e falou: O juiz entendeu que tem que ser feito assim e assim. Ele entendeu que a maior parte a Marília tem que receber. [Decisão] do juiz ”, disse ela, que ainda destacou que perdeu dois familiares no acidente de avião. "O povo só esquece que eu tinha um irmão ali também, não era só minha filha não. Naquele dia morreu meu irmão também. Eu estava vivendo o luto duas vezes”.

Inclusive, o advogado dela, Robson Cunha, afirmou que Dona Ruth não participou de conversas sobre o seguro do avião com as famílias das outras vítimas. "A Dona Ruth, em nenhum momento, isso eu te reforço, fez nenhuma tratativa com nenhuma das partes. Quem tratou desse assunto foi exclusivamente os representantes legais, os advogados. A seguradora fez o deposito em juízo do valor. Quando nós recebemos a minuta da empresa de táxi aéreo, nós já recebemos com essa divisão”, disse o representante legal.

Robson Cunha completou: "Tiveram tratativas sim. Quando nós recebemos a minuta, ela já veio com a diferença de valores, com a distribuição. Eu recebi do advogado responsável pela empresa de táxi aéreo. As partes que, por ventura, entendam que necessitam de uma indenização a partir da definição da culpa do acidente, poderão fazê-lo de uma forma a buscar seus direitos na justiça”.

O valor do seguro do avião era de 2 milhões de dólares e a família de Marília Mendonça recebeu pouco mais de 900 mil dólares. O único beneficiário da parte em nome de Marília Mendonça foi o filho dela, Léo.

