Diretores abrem o jogo sobre Bruna Marquezine em Amor da Minha Vida: 'Sabíamos'

René Sampaio e Tatiana Fragoso revelam bastidores da série do Disney+ e destacam a parceria criativa com Bruna Marquezine em entrevista à CARAS Brasil

Responsáveis pela direção da série Amor da Minha Vida, do Disney+, René Sampaio e Tatiana Fragoso abriram o jogo em entrevista exclusiva à CARAS Brasil sobre os bastidores da produção, os desafios criativos e a parceria com o elenco. A relação entre eles, Bruna Marquezine (29), que também atua como co-diretora na trama.

Com passagens marcantes pela televisão e pelo cinema, Tatiana já havia trabalhado com Bruna quando a atriz ainda era criança. Agora, vê com entusiasmo sua evolução profissional e a oportunidade de trocar ideias diretamente no set.

“É muito gostoso. Trabalhei com ela na novela Aquele Beijo, ela era de menor ainda. O crescimento dela como atriz, como tudo, é sensacional. Mas agora o crescimento dela, adulta e bacana e tão bem. E foi muito legal ter chamado ela pra co-dirigir com a gente, porque ela vem com um ótimo talento, que faz as coisas bacanas, com ideias boas", afirmou.

Tatiana também destacou o olhar sensível da atriz e a maneira como ela colabora nos bastidores. "Eu sempre tento incorporar as coisas que ela cria, que ela tá junto, sabe? Eu acho que vale a gente atrever. E é um outro olhar, né? Um olhar de atriz que ela tem", completou.

Sobre o roteiro da nova temporada que está em produção, ela lembra a empolgação logo na primeira leitura: “A primeira vez que eu li o roteiro, eu falei, ‘nossa, isso aqui é muito bom. Isso aqui vai ser massa’. É uma série que todo mundo se identifica, então ficou fácil seguir com uma linguagem gostosa e realista. É um desafio manter o padrão, é um desafio de onde está indo esses personagens."

René Sampaio, diretor geral da produção, reforçou o vínculo da atriz com a história desde o início do projeto. “A escolha do elenco, a Bruna sempre foi o projeto. Quando eu a chamei lá atrás, eu sabia que esse projeto tinha a alma dela. Sobre o elenco [como um todo], fui em busca de atores que não fosse a escolha óbvia para cada personagem. Pessoas que trouxessem um brilho diferente ou que tivesse que se ressignificar para fazer a série."

A série, que trata de amores intensos, desencontros e descobertas emocionais, também representa um marco na carreira dos diretores pela parceria com o estúdio. “Tem um lado que é um grande lançamento, a parceria com a Disney, ter uma empresa como a Disney por trás faz a coisa acontecer e eles fizeram um ótimo trabalho. Mas, eu acho que, além disso tudo, a obra respondeu muito bem. O que a gente fez, e bem, é muito identificado com qualquer pessoa que tenha passado por um sofrimento de amor, ou que tenha amado demais, ou que tinha sido amado, ou que tenha achado que encontrou uma maravilha e depois descobriu que sua maravilha era de outra pessoa", explicou René.

Ele completa sobre a série estrelada pela atriz: "Eu acho que os sentimentos são muito identificados nessa série, eu acho que esse é o principal. E, por fim, tem os acordos, ele é incrível. Então, eu acho que quando juntar um elenco incrível, uma história incrível, uma direção que busca tirar o melhor da história do elenco em prol de contar a história, acontece."

Para o diretor, cada temporada é como um relacionamento em constante transformação. “Eu acho que a série é que nem relacionamento. Você fazendo a primeira temporada, você descobre essa nova pessoa que você está conhecendo. Você vai se achando, vai conhecendo, e agora a gente tem que voltar a se reapaixonar e manter a chama acesa e fazer com que o público também continue apaixonando a sua história."