Diretora do Masterchef revela qual o perfil ideal de participante: 'A gente seleciona'

Diretora do MasterChef Brasil, Marisa Mestiço revelou detalhes da nova edição do reality culinário e falou dos participantes

Com mais de uma década no ar, a 12ª temporada do Masterchef Brasil estreia nas telinhas nesta terça-feira, 27. A CARAS Brasil marcou presença na coletiva de imprensa do lançamento da nova edição do reality gastrônomico e Marisa Mestiço, diretora da atração, compartilhou detalhes desta temporada do programa.

Pela primeira vez na história da atração, será preciso lidar diretamente com Erick Jacquin, Helena Rizzo (47) e Henrique Fogaça (51), sem a mediação de um apresentador. Mas, se tem algo que permanece igual no Masterchef Brasil é o compromisso com a culinária.

Segundo Marisa Mestiço, não existe um perfil específico de participante, o importante mesmo é o cozinheiro amador ter como prioridade a gastrônomia . A diretora da atração confessa que não se importa muito com a personalidade dos participantes.

"A gente não coloca rótulo de participante. A gente seleciona pessoas dentro de um universo com critérios em que tenham a gastrônomia em primeiro plano [...] Para nós primordialmente é gastronomia!", declara a diretora.

E qual o maior desafio?

Segundo a jurada do Masterchef Brasil, o maior desafio da competição é os participantes não saberem antecipadamente qual será a prova do episódio . Helena Rizzo reforça que o programa é muito autêncio e real, o que aumenta a pressão e a dificuldade da competição.

"Eu acho que essa coisa deles não saberem o que vão cozinhar. Deles não saberem o que vai ser a prova e terem que pensar muito rápido e se organizarem com a compra dos ingredientes, com os processos. Eu acho que isso é o mais [desafio], é o que me daria mais pânico, eu acho", finaliza a chef de cozinha.

