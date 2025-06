Dira Paes chega aos 56 anos; Atriz é protagonista da próxima novela da TV Globo

Atriz renomada na televisão brasileira, Dira Paes é uma das protagonistas de “Três Graças”, próxima novela das 21h da TV Globo

No dia 30 de junho, a atrizDira Paes completa 87 anos. Renomada atriz e apresentadora brasileira, iniciou sua carreira no cinema internacional e hoje comemora 40 anos de ofício nas artes com diversos papéis que marcaram a dramaturgia. Em 2025, adiciona mais um grande trabalho ao seu longo histórico de sucessos.

Carreira de sucessos

Formada em Filosofia e Artes Cênicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Dira Paes começou a carreira como atriz aos 15 anos na produção norte-americana "A Floresta das Esmeraldas (The Emerald Forest)", interpretando a indígena Kachiri.

Estreou na TV Bandeirantes com a novela Carne de Sol em 1986, mas logo realizou a mudança para a TV Globo, casa de alguns de seus maiores sucessos. Ao longo da carreira, participou de novelas que marcaram o público brasileiro, como Caminho das Índias (2009), Ti Ti Ti (2010), Fina Estampa (2011), Salve Jorge (2012) e Pantanal (2022).

Após o sucesso nas novelas, a atriz passou algum tempo na tela do cinema com os longas “Pureza” (2022), “Ó Pai, Ó” (2024) e o mais recente lançamento "Manas” (2025) de Marianna Brennand.

O retorno ao horário nobre

Com previsão de estreia para outubro de 2025, após o final da novela Vale Tudo, Dira Paes tem retorno marcado para as novelas da TV Globo. Será protagonista da próxima novela das 21h, Três Graças, de Aguinaldo Silva, com o qual trabalhou em Fina Estampa.

Na trama, o público terá a oportunidade de seguir a história de Gerluce (Sophie Charlotte), Lígia (Dira Paes) e Joélly (Alana Cabral), três mulheres de diferentes gerações na mesma família que passaram pelo mesmo desafio: uma gravidez na adolescência e o abandono por seus respectivos companheiros.

Marcada pela versatilidade, o protagonismo de Dira acontece em um momento da sua carreira marcado por uma face cômica e uma face trágica, como descreveu em entrevista à revista Veja Rio. Ao mesmo tempo, em que trabalhou em Manas, a atriz também interpretou Conceição na série Pablo e Luisão, baseada nas vivências familiares do ator Paulo Vieira.

“É maravilhoso poder transitar entre extremos e oferecer, ao mesmo tempo, reflexões tão diversas sobre esse país gigante”, afirmou a atriz.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA ATRIZ E APRESENTADORA DIRA PAES NO INSTAGRAM