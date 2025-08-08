Debora Bloch revela que sua personagem em 'Dias Perfeitos' é diferente de tudo o que já viveu

A atriz Debora Bloch integra o elenco de Dias Perfeitos, nova série do Globoplay, e revelou detalhes de sua personagem em coletiva de imprensa

A atriz Debora Bloch integra o elenco da nova série Dias Perfeitos, que estreia no Globoplay em 14 de agosto. Na adaptação do best-seller de Raphael Montes, a atriz dá à vida Patrícia uma mãe que perdeu os movimentos das pernas após um acidente e vive sob os cuidados do filho, Téo (Jaffar Bambirra), um estudante de medicina que se apaixona por Clarice ( Julia Dalavia).

A CARAS Brasil acompanhou, nesta sexta-feira, 8, a coletiva de imprensa da série, onde a atriz revelou mais detalhes sobre sua personagem. " Eu nunca tinha feito uma série desse gênero, que eu acho muito interessante. A minha personagem é uma personagem diferente de tudo o que eu já fiz. Uma personagem tanto míngua, uma personagem estranha, tem um mistério ali na personagem. Tem na série toda sempre um mistério, uma tensão. É uma linguagem diferente das linguagens que eu já tinha trabalhado", falou.

Em outro momento, a atriz também sobre a carga emocional da trama e refletiu sobre a perspectiva de sua personagem. "A minha personagem assiste, mas nega. Ela é uma mãe que não quer ver, não quer enxergar a doença do filho. Mas tem uma carga tensa nas nossas cenas, a série tem sempre uma tensão pairando. De uma certa maneira, eu acho que a Patrícia sabe da doença do Téo, sente, mas não quer enxergar", analisou.

Já a atriz Fabiula Nascimento dá vida a Helena, mãe de Clarice, que não percebe o comportamento suspeito de Téo. "Ela é muito essa pessoa que tem o preconceito no olhar. Na primeira vista, a gente vê um futuro médico. Como que um futuro médico será uma pessoa que não será boa pra sua própria filha? Tão branquinho, tão limpinho... Não tem como. Então, ela tem esse lugar, que também vem do universo dela realmente, pelo que ela está passando, mas pelo que ela constrói. Porque não podemos esquecer que é uma advogada criminalista".

Para quem quiser acompanhar a produção, os oito episódios da série Dias Perfeitos serão liberados em três blocos, a serem disponibilizados no Globoplay nos dias 14, 21 e 28 de agosto.

Sobre o que é Dias Perfeitos, nova série do Globoplay?

A série acompanha a trajetória de Téo (Jaffar Bambirra), um estudante de medicina que se apaixona por Clarice (Julia Dalavia), uma jovem aspirante a roteirista que conhece por acaso. Após ser rejeitado, ele toma uma atitude extrema: sequestra Clarice, acreditando que, com o tempo, ela corresponderá aos seus sentimentos. Enquanto a mantém em cativeiro, ele a leva por uma viagem inquietante pelas paisagens deslumbrantes do Rio de Janeiro.

