Dhomini abandona entrevista ao vivo após derrota no Power Couple Brasil

Dhomini perde a paciência em entrevista, briga com apresentador e abandona a entrevista ao vivo após perder o Power Couple Brasil

Ex-participante do Power Couple Brasil, Dhomini ficou irritado e abandonou uma entrevista ao vivo após sair do confinamento do reality show da Record TV. O momento aconteceu durante o Link Podcast. Entenda o que aconteceu:

Na entrevista com os apresentadores Mônica Fonseca e Cairo Jardim, Dhomini foi questionado sobre sua postura dentro do Power Couple. “Você ficou com medo de se descontrolar lá dentro? Qual é o verdadeiro Dhomini? Aquele do BBB ou esse que queria partir com ofensas? Você ficou com medo de se descontrolar e esse lado ser mostrado”, perguntou Cairo.

Então, Dhomini se irritou: “É a oitava vez que você pronuncia essa palavra. Eu vou repetir para ver se você entende: eu não tenho medo de nada”. Porém, a resposta dele causou uma reação do apresentador: “Eu não sou burro! Você está me chamando de burro?”.

E a discussão começou. Dhomini disse: “É a oitava vez que você fala que eu estou com medo, eu não tenho medo de nada, nem da morte”. O apresentador rebateu: “Você veio aqui para desrespeitar os apresentadores? Burro é você então, pois eu estou perguntando uma coisa, e você está respondendo outra”.

Com isso, Dhomini perdeu a paciência, se levantou e abandonou a entrevista. Ele não voltou para terminar o episódio do podcast. Então, o apresentador Cairo Jardim alfinetou o entrevistado. “Eu não vou ficar aqui aceitando ele me chamar de burro. Se a pergunta incomoda o participante, isso demonstra o motivo pelo qual o participante talvez não tenha vencido”, afirmou.

Os campeões do Power Couple

O casal Radamés Martins e Carol Furlanconquistou o público e venceu o 'Power Couple Brasil 7'! Eles enfrentaram Adriana Leizer e Dhomini, e Rayanne Morais e Victor Pecoraro na grande final, e se consagraram campeões do reality show da Record TV com 54,24% dos votos.

Além de garantirem o título de Casal Power, Radamés e Carol levaram para casa o prêmio de R$ 446 mil, valor acumulado pelos dois ao longo das provas do programa. O anúncio do casal vencedor foi feito por Felipe Andreoli, que antes de revelar o resultado final falou sobre cada um dos finalistas.

"Dois ex-atletas. A vida de vocês foi competir. O Power exige razão, disciplina, estratégia, mas o coração também conta e no caso de vocês ele bate bem forte quando falam dos filhos. [...] Tiveram uma leitura de jogo irritantemente precisa. Parece até juiz, parece até faixa-preta, parece até campeão do Power Couple 7. Carol e Radamés, vocês são os campeões do Power Couple", declarou Andreoli.

O casal Adriana Leizer e Dhomini conquistaram o segundo lugar no jogo e ficaram com 41,84% dos votos. Já Rayanne Morais e Victor Pecoraro terminaram a competição em terceiro lugar, com 3,92%.

