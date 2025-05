Deu química! Fiih e Edu conquistam diretora do MasterChef e podem voltar à TV: 'A cara do programa'

Em entrevista à CARAS Brasil, Marisa Mestiço, diretora-geral do MasterChef Brasil, fala sobre Diva Depressão na versão Creators

Marisa Mestiço, diretora-geral do MasterChef Brasil, está feliz com o desempenho de Fiih Oliveira e Eduardo Camargo à frente da versão Creators, lançada há quase um mês no canal do YouTube do reality show da Band, como um esquenta para a temporada de 2025, que estreou na TV aberta nesta terça-feira, 27.

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a profissional comentou que há boas chances de voltar a trabalhar com o casal de youtubers em projetos para a televisão. “Eles são fofos, sarcásticos e têm a cara do programa”, afirma ela, ao revelar como se deu a escolha dos dois para o posto de apresentadores.

“A gente tem uma parceria com o Google e temos falado muito sobre esse universo digital, que eu sou apaixonada. Mas também tem essa dualidade entre a TV, o mainstream, e o digital. O Fiih e o Edu já tinham feito uma participação com a gente e, como começamos a explorar mais esse universo, eu pensei: ‘Poxa, seria muito legal ter uma dupla que tenha essa interação, esse humor e essa leveza pra estar aqui com a gente’”, relembra.

“A escolha veio mais ou menos daí. Claro que o Google, o time da Latam e a Endemol também participaram do processo para que tudo funcionasse direitinho. Mas eu fiquei muito feliz de ter pensado neles. A gente já seguia os dois há um tempo, porque eles falam bastante sobre o mainstream, e a gente está sempre nesse lugar de ser observado por quem comenta sobre isso. Então, foi meio natural”, complementa.

Mestiço é só elogios à dupla do canal Diva Depressão. Ao que tudo indica, eles já estão no radar da diretora para novos projetos, após a boa aceitação do público com a primeira temporada do MasterChef Creators.

“Eu acho que eles são fofos, sarcásticos, têm a cara do programa. A gente tem esse humor com um pezinho no bizarro, um pé no cômico demais, às vezes um meme, e, ao mesmo tempo, aquele lado emotivo, aquela coisa de dizer o que a gente pensa. Eu fiquei apaixonada por essa dupla. Até brinquei: ‘Vocês estão me assinando! Eles estão na minha agenda de contatos, eu quero trabalhar com isso!’”, finaliza.