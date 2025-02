Dennis Carvalho está de volta a TV Globo para show especial

Após 2 anos de sua demissão, o diretor Dennis Carvalho retorna a Rede Globo com uma missão especial em comemoração aos 60 anos da emissora

O diretor Dennis Carvalho estará de volta à Globo após dois anos de sua demissão. De acordo com o Jornal O Globo, ele foi chamado para dirigir o quadro de comemoração de 60 anos da emissora. O projeto deve estrear em abril, com a ideia de reunir nomes de cantores importantes da música brasileira.

Carvalho trabalhará na produção em conjunto com Henrique Sauer. Com roteiro de Ricardo Linhares e Juan Jullian, o especial será gravado previamente nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, e será exibido na programação noturna.

Além desta programação, a emissora produzirá outras homenagens para a comemoração dos seus 60 anos, revisitando e revivendo programas como uma edição especial do “Vídeo show”, um remake de “Vale Tudo”, de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, que agora contará com Manuela Dias.

Além do retorno de Angélica na direção do “Vídeo Game”. Contando também com produções cinematográficas, como: “Coisa de Novela”, criado por Lívia Leite, Renata Andrade e Thais Pontes, dirigido por Manuh Fontes, incluindo Susana Vieira e Valentina Herszage no elenco, e “Fábrica de sonhos”, com roteiro de Jorge Furtado e Guel Arraes, que contará com Kiko Mascarenhas e Débora Falabella.

A demissão

O ator brasileiro e diretor Dennis Carvalho foi demitido da emissora após 47 anos de serviço. O seu contrato não foi renovado pela aquisição da nova política da rede, que prioriza acordo por trabalho. Ele relembrou a forma que o diretor Ricardo Waddington o abordou para anunciar o fim do contrato.

"Waddington, que foi meu assistente e aprendeu muito comigo, me chamou na sala e disse: 'Nós não vamos renovar seu contrato, querido. Preferimos te chamar por obra certa, tá bom?'.”, comentou em entrevista à Veja.

"Bate um vazio, claro. Sinto saudade das pessoas, do convívio nos estúdios. É inevitável guardar uma certa mágoa. Acho que merecia um pouco mais de respeito", complementou o diretor.