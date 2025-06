Demitida da Globo, Izabella Camargo diz sonhar em voltar para a emissora

A jornalista Izabella Camargo estabeleceu acordo judicial com a TV Globo após ter sido demitida da emissora em 2018 ao voltar de uma licença médica

Em entrevista ao jornalista Leo Dias, exibida no canal do YouTube dele, a jornalista Izabella Camargo, de 44 anos, confessou o seu desejo em voltar para a TV Globo após ter sido dispensada pela empresa . Isso porque em 2018, a comunicadora foi desligada da emissora após voltar de licença médica por causa de uma síndrome de burnout .

No bate-papo, Izabella confessou: "Se me perguntarem qual é o meu sonho, meu sonho é um dia poder voltar à emissora, seja numa entrevista, seja em qualquer papel, e poder trazer essa atualização [da doença] para a sociedade", declarou.

Ela ainda afirmou não ter mágoas da emissora: "Todos nós aprendemos muito com o que aconteceu, e a própria sociedade evoluiu com o tema. Não tenho problema nenhum com ninguém da Globo. Tomara que um dia eu possa estar novamente com essas pessoas e avançar no assunto para trabalhar a prevenção, a educação do tema", continuou.

E completou: "Naquele momento foi muito triste, desafiador, mas ressignifiquei a situação, entendi que não foi nada pessoal, era falta de conhecimento do assunto.", relembrou.

Entenda o caso

Izabella Camargo foi demitida da TV Globo em 2018 após voltar de licença médica. Na época, a jornalista acionou a Justiça do Trabalho e a emissora precisou reintegrá-la. Em 2019, estabeleceu-se um acordo milionário e a comunicadora foi formalmente desligada da empresa.

Izabella Camargo exibe barriga de grávida

Recentemente, Izabella Camargo encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques para mostrar como curtiu o seu dia.

À espera de seu segundo filho, que se chamará Antônio, ela exibiu a barriga de grávida ao surgir se divertindo em um parque ao lado da filha, Angelina, de três anos, e do marido, Thiago Godoy. Veja!

