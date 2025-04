Dedé Santana chega aos 89 anos; humorista morou na rua antes de sucesso como artista

Conhecido como um dos Trapalhões, Dedé Santana nasceu em família circense e enfrentou dificuldades para se manter enquanto tentava carreira no humor

No dia 29 de abril, Dedé Santana chega aos 89 anos. O humorista, marcado como um dos membros do icônico grupo Os Trabalhões, nasceu em família de artistas, mas enfrentou dificuldades durante os primeiros anos da carreira. Dedé já revelou que morou na rua antes de fazer sucesso no humor. Conheça a trajetória de um dos eternos Trapalhões.

Do circo às ruas de Copacabana

Nascido em 1936, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Dedé Santana carregava nas veias o DNA artístico dos pais: o palhaço Picolino e a contorcionista Ondina Santana. Desde o berço, Dedé já fazia parte dos espetáculos, debutando nos palcos com apenas três meses de idade na peça A Cabana do Pai Tomás.

Nos circos, se desdobrou como palhaço, acrobata, trapezista e até domador de elefantes, desempenhando múltiplos papéis na vida de artista itinerante. Mesmo com tanto talento para o circo, o artista decidiu mudar de caminho e mudou-se para o Rio de Janeiro nos anos 1960 para tentar a sorte no cinema.

Logo, se viu sem dinheiro e sem oportunidades e viveu cerca de seis meses em situação de rua nas calçadas de Copacabana. Em diversas entrevistas, o humorista revelou passar dias dormindo nas praias para evitar ser preso à noite.

Oportunidade sorriu

A virada na vida de Dedé começou quando substituiu de última hora um ator que faltou a uma apresentação teatral. A experiência no circo, a destreza cênica e a habilidade para improvisar encantaram o diretor e o público, rendendo a Dedé o título de Melhor Comediante de Teatro em 1961.

A partir daí, a carreira deslanchou: foi para o cinema e, depois, para a televisão, formando com o irmão Dino Santana (1940-2010) a dupla Maloca e Bonitão. A vida de Dedé tomou novo rumo quando encontrou Renato Aragão (90) na TV Excelsior.

A parceria, inicialmente em dueto, se expandiu com a formação de Os Trapalhões, ao lado de Mussum (1941-1994) e Zacarias (1934-1990). Com seu humor físico, timing impecável e o papel de "escada" para os colegas, Dedé ajudou a consolidar o grupo como fenômeno nacional, dominando as bilheteiras do cinema brasileiro e encantando gerações na televisão.

Depois do fim dos Trapalhões, Dedé seguiu reinventando sua carreira com participações em programas como Escolinha do Barulho e Dedé e o Comando Maluco. Em 2008, Dedé retornou para a Turma do Didi e voltou a se aproximar do grande público. Além da televisão, o artista nunca se desligou do circo: em 2011, inaugurou o Circo do Dedé Santana, reafirmando suas raízes.

Leia também: Novela da Globo foi acusada de plágio por cineasta há 19 anos