Decisão sobre Virginia Fonseca no 'Sabadou' movimenta os bastidores do SBT

O clima é de comemoração nos bastidores do SBT! A influenciadora Virginia Fonseca conquistou a direção da emissora com os bons números de audiência e faturamento do Sabadou. Estreando em abril de 2024, a atração foi renovada por mais um ano , garantindo a continuidade da apresentadora no comando do programa até, pelo menos, abril de 2026, segundo informações da coluna de Gabriel Vaquer, do F5.

O primeiro ano do Sabadou com Virginia serviu como um teste e, para a alegria do SBT, os resultados foram animadores. A atração comandada por Virginia Fonseca superou atrações tradicionais da casa, como Tá na Hora e o SBT Brasil apresentado por Cesar Filho. O programa ainda levou a melhor sobre o reality show Power Couple Brasil, da TV Record, por 4 a 3 na praça mais acirrada da TV aberta brasileira, conquistando a vice-liderança de audiência em São Paulo.

E no cenário nacional, os números também impressionam. Segundo dados do Kantar Ibope, a emissora de Silvio Santos aponta que Virginia já alcançou 44 milhões de telespectadores em todo o país — o dobro do que o horário marcava antes de sua estreia. Além da audiência, a apresentadora segue atraindo anunciantes cobiçados pelo SBT, reforçando o entusiasmo da emissora com o potencial comercial do programa.

Como é a dinâmica do 'Sabadou'?

Estreando no dia 6 de abril de 2024, o Sabadou com Virginia é um programa de auditório exibido pelo SBT aos sábados à noite. Apresentado pela influenciadora Virginia Fonseca, a atração mistura entrevistas com famosos, desafios divertidos e apresentações musicais que garantem o entretenimento da plateia e dos telespectadores.

Confira chamada recente do programa:

