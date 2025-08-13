Deborah Secco chama atenção com vestido de grife avaliado em R$ 6 mil

Deborah Secco marca presença em evento no Rio de Janeiro com look de grife que reforça seu estilo e chama a atenção do público

A atriz Deborah Secco esteve presente na Rio Innovation Week nesta quarta-feira, 13, no Rio de Janeiro, um evento de tecnologia, negócios e criatividade da América Latina. Para a ocasião, a atriz escolheu um vestido da grife francesa Coperni, avaliado em R$ 6 mil, reforçando sua presença marcante e o cuidado com cada produção.

A peça branca, de modelagem ajustada e comprimento longo, é inteiriça e chama atenção pelos apliques metálicos circulares distribuídos na parte frontal, mangas e barra, criando um efeito moderno e futurista. O visual se encaixou perfeitamente na proposta do evento, que celebra inovação e visão de futuro.

Durante o painel em que participou como convidada, Deborah foi um dos destaques, unindo sofisticação e ousadia em um look que conversou com o clima do encontro. A atriz já é conhecida por surpreender com suas escolhas fashion e, mais uma vez, conseguiu atrair olhares e comentários.

O Rio Innovation Week reúne especialistas de diferentes setores para debater ideias e apresentar soluções para o futuro, sendo um ambiente onde a moda também encontra espaço para diálogo. Nesse contexto, o look de Deborah demonstrou que estilo e inovação podem caminhar juntos.

Deborah Secco - Fotos: Victor Chapetta/Brazil News

Ícone fashion

Recentemente, Deborah também ganhou destaque ao integrar o júri do Dança dos Famosos, exibido no último domingo durante o Domingão com Hulk. Na ocasião, a atriz vestiu um modelo avaliado em mais de R$ 8 mil, criado por uma prestigiada grife italiana. A peça, de corte preciso e acabamento refinado, chamou atenção e foi elogiada pelo caimento impecável e detalhes elaborados, reafirmando sua posição de referência no universo fashion.

Com um histórico de aparições marcantes, Deborah Secco mantém-se como uma das figuras mais influentes da moda no Brasil, inspirando tendências e provando que cada evento é uma oportunidade de se destacar.

