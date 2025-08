David Junior é confirmado na Dança dos Famosos 2025: 'Muito feliz'

Após Wanessa Camargo, Alvaro e Duda Santos, o ator David Junior também está confirmado no elenco da Dança dos Famosos 2025

Mais um artista está confirmado! O ator David Junior vai participar da Dança dos Famosos 2025, quadro do programa Domingão com Huck, da TV Globo.

Nas redes sociais, o perfil oficial da emissora compartilhou um vídeo do artista, que interpretou o personagem Sirlei na novela Mania de Você, falando sobre aceitar o desafio. "Eu, euzinho, participarei do Dança dos Famosos 2025. Eu estou muito feliz de integrar este time. Feliz com o convite, ansioso, morrendo de medo, mas sei que vou me divertir bastante", disse ele.

Outros nomes também já foram confirmados para a nova edição da Dança dos Famosos. Nesta sexta-feira, 1º, a cantora e ex-participante do BBB 24 Wanessa Camargo foi anunciada na competição. Ao site 'Gshow', a artista não escondeu a animação e revelou que está se preparando para arrasar no palco: "Mais um desafio! Tô superfeliz, animada e honrada de fazer parte do Dança dos Famosos. Quanto mais difícil, mais eu me motivo", disse ela.

Depois, o influenciador digital Alvaro contou para os seguidores que iria participar da atração. Ele postou um vídeo em que aparece conversando com o apresentador Luciano Huck sobre a competição. Depois, ele mostra a reação de seus familiares e amigos, como Lucas Guedez e Nicole Bahls, com a notícia. "A partir de agora você vai me chamar de GLOBAL!!! e é com a voz AVELUDADA!!! Sou o mais novo participante do #DançaDosFamosos 2025 e espero você pra me ver brilhar ao vivo no Domingão (03/08)", escreveu ele.

Já na tarde deste sábado, 2, a atriz Duda Santos, que esteve no ar na novela Garota do Momento, interpretando a personagem Beatriz, foi anunciada como uma das participantes do quadro do Domingão. O perfil oficial do programa compartilhou um vídeo com alguns ex-participantes tentando acertar o famoso que estará na competição. Após diversos palpites, elça apareceu para falar sobre sua participação. "Eu vou estar no Dança dos Famosos esse ano. Tô muito animada, tô muito feliz, tô muito ansiosa. Eu espero que você me passe a coroa de campeã. Um beijo, até já!", comemorou a artista, mandando um recado para Tati Machado, a campeã da última edição.

Todos os participantes da nova temporada da Dança dos Famosos serão anunciados neste domingo, 3, durante o programa Domingão com Huck.

Relembre os campeões de todas as edições da Dança dos Famosos

2005 – Karina Bacchi

2006 – Juliana Didone

2006 – Robson Caetano

2007 – Rodrigo Hilbert

2008 – Christiane Torloni

2009 – Paolla Oliveira

2010 – Fernanda Souza

2011 – Miguel Roncato

2012 – Rodrigo Simas

2013 – Carol Castro

2014 – Marcello Melo Jr.

2015 – Viviane Araújo

2016 – Felipe Simas

2017 – Maria Joana

2018 - Leo Jaime

2019 – Kaysar Dadour

2020 – Lucy Ramos

2021 – Paolla Oliveira

2022 – Vitória Strada

2023 – Priscila Fantin

2024 – Tati Machado

Quais são os ritmos da Dança dos Famosos?

A competição passa por diversos gêneros. No ano passado a disputa contou com 16. Alguns deles são pisadinha, zouk, lindy hop, funk, salsa, sapateado, fox trot, valsa, tango e samba.

