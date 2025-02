Datena revela o verdadeiro motivo para ter assinado com o SBT

Apresentador do Tá Na Hora, do SBT, Datena abre o jogo sobre o motivo para ter aceitado o convite da emissora das filhas de Silvio Santos

O apresentador José Luiz Datena está no comando do programa Tá na Hora, do SBT, e revelou o verdadeiro motivo para ter assinado com a emissora das filhas de Silvio Santos. Durante uma participação no Programa Silvio Santos, sob o comando de Patricia Abravanel, ele abriu o jogo sobre o que pensou ao receber a proposta do canal.

O comunicador disse que viu a mudança da Band para o SBT como uma boa forma de encerrar a carreira no futuro. “[Me perguntaram] ‘Quanto você quer ganhar?’. Eu não sei, quanto vocês puderem pagar, vocês me paguem. E também não vim para cá por dinheiro… Vim porque acho que, para terminar a minha carreira — que espero que dure mais uns cinco ou seis anos — quero encerrá-la no SBT", afirmou.

Então, ele comentou sobre como vê a sua jornada profissional. “Não adianta você ser gênio, trabalhar, ser realizado naquilo que faz e ser reconhecido por todo mundo, se não sabe devolver aquilo que recebeu. Deus me deu a oportunidade de trabalhar para o Brasil inteiro, com o coração aberto e sempre disposto a fazer feliz o povo brasileiro”, declarou.

Por fim, Datena contou sobre sua admiração por Silvio Santos. "Pelo Silvio, que para mim foi uma pessoa inigualável. O Silvio conseguiu ser o Silvio Santos e manter a humildade, o que é muito difícil. Tem gente hoje que faz um sucesso nem próximo do dele, mas não mantém a humildade", finalizou.

Como foi o anúncio da saída de Datena da Band?

O apresentador José Luiz Datenaencerrou o contrato a emissora Band no dia 28 de novembro de 2024. Depois de mais de 20 anos de parceria, ele deixou o canal e a notícia foi dada pela assessoria de imprensa da TV em um comunicado oficial.

“Em comum acordo, Band e o apresentador José Luiz Datena encerram o contrato. Datena comandou com sucesso e grande audiência durante anos o programa Brasil Urgente, assim como participou brilhantemente de coberturas esportivas e programas de entretenimento. A Band reforça o enorme carinho por Datena e os laços de amizade com o profissional, que tem uma trajetória de enorme êxito no Grupo Bandeirantes há mais de 20 anos”, informaram.

O motivo da saída dele não foi revelado oficialmente. Porém, ele está longe da TV desde que saiu como candidato nas eleições para a Prefeitura de São Paulo no segundo semestre de 2024.

Segundo o site Notícias da TV, Datena não teria ficado satisfeito com a decisão da Band de não deixá-lo retornar ao Brasil Urgente depois das eleições. E emissora teria planos de colocá-lo no entretenimento, mas o projeto não seguiu adiante e o contrato foi encerrado.