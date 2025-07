Datena revela conversa com Edu Guedes após cirurgia: ‘Eu tive há 20 anos’

José Luiz Datena surpreende ao contar que já enfrentou a mesma doença de Edu Guedes e revela como apoiou o colega de profissão

O apresentador José Luiz Datena falou sobre a notícia da luta de Edu Guedes contra o câncer. Edu foi diagnosticado com um tumor no pâncreas e passou por uma cirurgia para removê-lo. Agora, ele está em recuperação no hospital. Com isso, Datena contou que ligou para o amigo.

Em conversa com Sonia Abrão na RedeTV!, Datena disse que teve o mesmo tumor de Guedes há duas décadas e conseguiu se recuperar bem. Inclusive, ele contou sobre isso em uma ligação com o apresentador.

O veterano contou o que disse para o amigo: “Esse mesmo problema que você teve, eu tive há 20 anos, e eu estou aqui. Tenha esperança, pois faz 20 anos que eu operei desse tumor é o mais agressivo que existe, mas ele tem cura e a prova é que eu estou aqui”, disse ele.

E completou: “Naquela época, só 30% das pessoas sobreviviam a esse tipo de cirurgia. Hoje, com as condições que nós temos, a operação é feita por robôs. A máquina é fantástica. Na minha época, tive que abrir a barriga de fora a fora, foi uma recuperação difícil, e eu estou aqui”.

Leia também: Ana Hickmann fala sobre o câncer de Edu Guedes: ‘Como uma tempestade’

A descoberta do câncer

Edu Guedes descobriu o tumor por causa de uma infecção causada por um cálculo renal, que é popularmente conhecido como pedra nos rins. Ele fez uma cirurgia de emergência para remover o cálculo.

Pouco depois, ele passou por mais exames e os médicos descobriram o câncer no pâncreas. Então, ele foi submetido a uma nova cirurgia, desta vez para remover o tumor.

Entenda o câncer de pâncreas

O pâncreas é o órgão responsável por liberar enzimas que atuam na digestão e na produção de hormônios que ajudam a manter o açúcar do sangue controlado. Medindo cerca de 15 cm, ele é composto pelas seguintes partes: cabeça (lado direito), corpo (centro) e cauda (lado esquerdo).

Segundo o oncologista João Paulo Fogacci de Farias, o termo "câncer de pâncreas" engloba diversos tipos de tumores malignos. "O termo é usado de maneira genérica, contudo, ele se refere ao tipo mais comum da neoplasia - que se origina na parte exócrina do pâncreas - o adenocarcinoma, responsável por 90% dos casos. Já os demais tipos incluem casos mais raros, como os pancreatoblastomas e neuroendócrinos", explica. Saiba mais!

Leia também:Edu Guedes: trajetória na TV, relação com Ana Hickmann e diagnóstico de câncer