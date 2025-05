Datena assina com a RedeTV! poucos dias após sair do SBT

José Luiz Datena já tem um novo trabalho! Poucos dias após anunciar o fim do contrato com o SBT, ele é anunciado em outra emissora

O apresentador José Luiz Datena já tem um novo trabalho! Nesta terça-feira, 6, a RedeTV! anunciou que ele é o novo contratado do canal.

O comunicador assinou contrato com a RedeTV para apresentar um novo telejornal a partir de junho. A notícia da contratação veio apenas 3 dias após o SBT confirmar o fim da parceria com Datena. Ele pediu para sair da emissora no início de maio e sua saída foi oficializada no dia 3 de maio.

"O jornalístico trará ampla cobertura dos principais acontecimentos do dia, informação com credibilidade alinhada à prestação de serviço e a autenticidade que consagrou o apresentador ao longo de mais de 40 anos de carreira", informou a assessoria de imprensa da RedeTV!.

A emissora ainda relembrou a trajetória do apresentador. "Natural de Ribeirão Preto (SP), Datena iniciou sua trajetória no rádio como locutor e logo migrou para a televisão, onde destacou-se em reportagens investigativas e grandes coberturas jornalísticas. Chegou à Band em 1989 para integrar a equipe esportiva, inicialmente como repórter e, depois, como narrador. Em 1996, já na Record TV, passou a apresentar programas policiais, tornando-se uma das vozes mais influentes do país. Ao longo da carreira, comandou jornalísticos de repercussão nacional, entre eles o “Cidade Alerta” (Record TV), “Brasil Urgente” (Band) e, mais recentemente, o “Tá Na Hora” (SBT)", informaram.

Relembre como foi o anúncio da saída de Datena do SBT

José Luiz Datena ficou apenas 5 meses no SBT. Ele assinou o contrato em dezembro e rompeu em maio. O SBT confirmou a saída dele do comando do Tá na Hora no dia 3 de maio, anunciando que ele pediu demissão da emissora.

"O apresentador José Luiz Datena entregou ao SBT um pedido de rescisão contratual, após ser comunicado de que haverá mudanças na grade. Na próxima semana, a emissora apresentaria novos projetos para o âncora, que tomou uma decisão antes mesmo da oficialização. O SBT tem enorme respeito por Datena e deseja a ele sucesso nas próximas jornadas", diz a nota enviada à imprensa.

