Daniele Hypolito revela detalhes de como perdeu apartamento milionário em golpe

A ex-atleta e ginasta brasileira Daniele Hypolito revelou detalhes sobre o prejuízo e a vergonha que sentiu ao falar sobre o assunto, que também afetou seu irmão, Diego Hypolito

Em uma conversa franca com Daniela Albuquerque no programa Sensacional, da RedeTV, Daniele Hypolito, uma das maiores ginastas da história do Brasil, detalhou o drama familiar que enfrentou. Em depoimento emocionante, ela contou que a família perdeu um apartamento que era visto como um investimento para o futuro. A ex-atleta explicou que o imóvel foi comprado com dinheiro economizado da sua carreira e da de seu irmão, Diego Hypolito, também ginasta de renome.

“Caímos em um golpe”, desabafou Daniele. Ela relatou que nem a imobiliária nem o vendedor informaram sobre uma dívida pré-existente no imóvel. A família só descobriu a pendência um ano e meio depois de fechar o contrato, resultando na perda do bem que serviria como "aposentadoria" dos irmãos. Aos 41 anos, a ginasta admitiu que ela e o irmão sentiram vergonha de tornar o caso público, com medo de serem julgados. "A gente não queria se vitimizar", disse.

Uma nova fase: maternidade e novos projetos

Apesar do revés financeiro, Daniele Hypolito parece estar em uma nova fase, cheia de planos e sonhos. A ginasta, que recentemente comemorou seu aniversário de 41 anos, está focada em se tornar mãe. Ela compartilhou com Daniela Albuquerque que sua menstruação voltou, o que ela considera um sinal positivo para a fertilidade, e que está disposta a fazer tratamento hormonal se necessário.

Além dos planos pessoais, o ano de 2024 marca uma virada na vida profissional de Daniele Hypolito. A ex-atleta participou do BBB 24, o que ela mesma considerou uma “nova oportunidade” para “refazer a nossa vida”.

Daniele e Diego Hypolito: a trajetória de irmãos que marcaram a ginástica brasileira

Daniele Hypolito e seu irmão, Diego Hypolito, são nomes inesquecíveis no esporte brasileiro. Daniele foi a primeira mulher brasileira a conquistar uma medalha em um Campeonato Mundial de Ginástica Artística, com a prata no solo em 2001. Ela participou de cinco edições dos Jogos Olímpicos e é um símbolo de superação e dedicação.

Já Diego Hypolito é um dos ginastas mais vitoriosos do país, com destaque para a medalha de prata no solo nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016 e diversos títulos mundiais. A carreira de ambos os irmãos, marcada por vitórias e desafios, é um exemplo de dedicação e persistência.