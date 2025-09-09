CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. TV
  2. Daniele Hypolito revela detalhes de como perdeu apartamento milionário em golpe
TV / Memória

Daniele Hypolito revela detalhes de como perdeu apartamento milionário em golpe

A ex-atleta e ginasta brasileira Daniele Hypolito revelou detalhes sobre o prejuízo e a vergonha que sentiu ao falar sobre o assunto, que também afetou seu irmão, Diego Hypolito

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 09/09/2025, às 14h11

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Daniele Hypolito no programa Sensacional
Daniele Hypolito no programa Sensacional - Foto: Divulgação RedeTV!

Em uma conversa franca com Daniela Albuquerque no programa Sensacional, da RedeTV, Daniele Hypolito, uma das maiores ginastas da história do Brasil, detalhou o drama familiar que enfrentou. Em depoimento emocionante, ela contou que a família perdeu um apartamento que era visto como um investimento para o futuro. A ex-atleta explicou que o imóvel foi comprado com dinheiro economizado da sua carreira e da de seu irmão, Diego Hypolito, também ginasta de renome.

“Caímos em um golpe”, desabafou Daniele. Ela relatou que nem a imobiliária nem o vendedor informaram sobre uma dívida pré-existente no imóvel. A família só descobriu a pendência um ano e meio depois de fechar o contrato, resultando na perda do bem que serviria como "aposentadoria" dos irmãos. Aos 41 anos, a ginasta admitiu que ela e o irmão sentiram vergonha de tornar o caso público, com medo de serem julgados. "A gente não queria se vitimizar", disse.

Uma nova fase: maternidade e novos projetos

Apesar do revés financeiro, Daniele Hypolito parece estar em uma nova fase, cheia de planos e sonhos. A ginasta, que recentemente comemorou seu aniversário de 41 anos, está focada em se tornar mãe. Ela compartilhou com Daniela Albuquerque que sua menstruação voltou, o que ela considera um sinal positivo para a fertilidade, e que está disposta a fazer tratamento hormonal se necessário.

Além dos planos pessoais, o ano de 2024 marca uma virada na vida profissional de Daniele Hypolito. A ex-atleta participou do BBB 24, o que ela mesma considerou uma “nova oportunidade” para “refazer a nossa vida”.

Daniela Albuquerque recebeu Daniele Hypolito no “Sensacional” desta semana. Na entrevista exclusiva, a ex-atleta contou a experiência de ter perdido um apartamento com o irmão após descobrirem uma dívida. “Sempre tivemos vergonha de contar essa história, porque quando a gente olhava o valor do imóvel que perdemos, achávamos que as pessoas iam nos julgar por estar reclamando de barriga cheia (...). A gente não queria se vitimizar”, afirmou.


Ao detalhar o episódio, Daniele explicou de que forma o negócio que parecia ser a realização de um sonho acabou trazendo frustração e prejuízos para a família. “Caímos em um golpe. A gente juntou o dinheiro tanto da carreira do Diego quanto da minha para dar entrada (...). Nem a imobiliária e nem a pessoa que vendeu o apartamento para a gente falou que tinha uma dívida. Acabamos assinando, fechando o contrato, só que um ano e meio depois, não lembro exatamente o tempo, a gente recebeu a notificação”, declarou.


Ela ainda compartilhou que o imóvel não seria apenas uma moradia, mas também um projeto maior para o futuro. “Provavelmente em algum momento [o apartamento] seria a nossa aposentadoria, tanto a minha e a da minha família, quanto a do Diego, porque o atleta não tem carteira assinada. (...). Era um investimento de anos e anos representando o Brasil, anos e anos de treinamento, mas surgiram outras oportunidades com o BBB. A gente quer realmente refazer a nossa vida”, completou.


Aos 41 anos - recém completados nesta segunda-feira (8) - a convidada vive uma nova fase de planos e expectativas, revelando como estão os preparativos para se tornar mãe. “A minha [menstruação], graças a Deus, voltou, então já é um sinal positivo de que os óvulos estão começando a trabalhar novamente. Se eu não precisar fazer o tratamento [hormonal], ótimo, mas se eu precisar está tudo bem também”, disse. 

Apresentado por Daniela Albuquerque, o “Sensacional” é exibido às segundas-feiras, às 22h45, na RedeTV!.

Daniele e Diego Hypolito: a trajetória de irmãos que marcaram a ginástica brasileira

Daniele Hypolito e seu irmão, Diego Hypolito, são nomes inesquecíveis no esporte brasileiro. Daniele foi a primeira mulher brasileira a conquistar uma medalha em um Campeonato Mundial de Ginástica Artística, com a prata no solo em 2001. Ela participou de cinco edições dos Jogos Olímpicos e é um símbolo de superação e dedicação.

Já Diego Hypolito é um dos ginastas mais vitoriosos do país, com destaque para a medalha de prata no solo nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016 e diversos títulos mundiais. A carreira de ambos os irmãos, marcada por vitórias e desafios, é um exemplo de dedicação e persistência.

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

Daniele Hypolito

Leia também

Doramas

Choi Woo Shik - Foto: Reprodução / Instagram

'Would You Marry Me': quando estreia o novo dorama de Choi Woo Shik?

Astro

Pedro Novaes - Foto: Reprodução / Instagram

Pedro Novaes fala sobre receber o título de "galã da nova geração"

Mudança!

Globo altera grade de programação - Reprodução/Globo/Estevam Avellar

Globo altera horário de novelas e Jornal Nacional nesta semana; saiba mais

Bastidores

Tati Machado e Ana Maria Braga - Foto: Daniela Toviansky / Globo

Tati Machado revela conselho de Ana Maria Braga antes de assumir o Mais Você

Futuro

Carolina Ferraz - Foto: Reprodução / Instagram

Carolina Ferraz fala sobre sua carreira: ‘Tudo, menos novela’

Bastidores

Lucas Guimarães no programa 'Eita Lucas' - Foto: Eunivan

Lucas Guimarães celebra a primeira gravação do seu programa em estúdio no SBT

Últimas notícias

Thais Fersoza sofreu uma reação alérgica no rostoMédica explica reação alérgica de Thais Fersoza e faz alerta sobre rosto inchado: 'Pode evoluir'
NoneOferta do dia: Samsung Galaxy Watch Ultra com desconto de 52%
Claudia Mauro está no ar com a reprise de 'História de Amor'Claudia Mauro revela que foi negociada por 3000 camelos em Marrocos; confira
Rafa KalimannRafa Kalimann deixa escapar data de nascimento da filha Zuza
Choi Woo Shik'Would You Marry Me': quando estreia o novo dorama de Choi Woo Shik?
Angela Ro RoAngela Ro Ro: Empresário fala sobre a herança da cantora
Casamento às Cegas Brasil: saiba tudo da nova temporadaOnde assistir a nova temporada de Casamento às Cegas Brasil? - CARAS Indica
Pedro NovaesPedro Novaes fala sobre receber o título de "galã da nova geração"
Reynaldo Gianecchini teve um linfoma não-Hodgkin, mas atualmente está completamente recuperado e curadoReynaldo Gianecchini fala sobre diagnóstico e médico alerta: 'Desafio importante de saúde pública'
Maíra Cardi se defende após mostrar rotina de Thiago Nigro com SophiaMaíra Cardi se defende após ser criticada por causa de Thiago Nigro e a filha
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade