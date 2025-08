Daniela Lima é demitida da GloboNews e se pronuncia

GloboNews revela o motivo para ter feito o desligamento da jornalista Daniela Lima do seu quadro de funcionários após dois anos de trabalho

A jornalista Daniela Lima foi demitida da GloboNews depois de 2 anos de trabalho na emissora. A saída dela foi confirmada nesta segunda-feira, 4, quando ela compartilhou uma breve declaração nas redes sociais.

Daniela agradeceu seus colegas de trabalho. “Depois de dois anos, deixo a GloboNews com a sensação de missão cumprida, cabeça erguida, sedenta pelos próximos desafios. Viva o novo! Deixo aos colegas de trabalho, amigos que vou levar para a vida, meu muito obrigada e até breve”, disse ela.

Então, a GloboNews revelou o motivo da demissão. Em um comunicado oficial ao site Hugo Gloss, a emissora informou que o desligamento da funcionária aconteceu por causa de uma renovação no canal.

“Como parte do movimento permanente de renovação do quadro do canal, Eliane Catanhêde, Daniela Lima e Mauro Paulino não integram mais o time da GloboNews. A GloboNews agradece a eles a valiosa parceria na apresentação e análise dos importantes acontecimentos políticos do Brasil e do mundo”, informaram.

A demissão de Eliane Catanhêde

Depois de 15 anos de trabalho para a GloboNews, a comentarista e analista política Eliane Cantanhêde decidiu sair do canal de notícias. Após receber muitas críticas nas redes sociais, ela anunciou em seu perfil no X, antigo Twitter, que sua demissão foi confirmada no início desta sexta-feira, 1.

“Depois de 15 anos felizes e de muita energia na Globonews, ao lado de tanta gente querida e competente, é hora de parar e reservar as noites para meus livros, séries e um bom vinhozinho. Obrigada a todos, particularmente a você, assinante. Foi ótimo enquanto durou.”, comentou ela na rede social.

A comentarista afirmou ao F5 estar cansada dos comentários que recebia do público. “Trabalhar das 8h até 22h, apanhar de todo lado na internet... Cansei. Tinha que abrir mão de um dos quatro empregos e abri. Tem hora pra tudo. É difícil decidir parar, mas eu vinha amadurecendo a ideia, voltei inclusive para a psicóloga e acabou sendo uma boa idéia.”, disse ela.

Eliane valorizou e reconheceu a grande importância do canal jornalístico. Ela disse que aceitou o convite para trabalhar na GloboNews porque o programa Em Pauta tinha muitas perspectivas de inovação para a comunicação, tanto na forma de realizar, quanto na produção de conteúdo. A comentarista também ressaltou ter feito grandes amizades e ter aproveitado anos incríveis de sua carreira.

Porém, por trás das câmeras, a despedida de Eliane Cantanhêde é vista como uma tentativa de afastamento da Globo pelas falas polêmicas da comentarista.

Outra demissão na TV

A apresentadora Márcia Dantas surpreendeu ao revelar novos detalhes de sua demissão do SBT. Em entrevista no Programa Flávio Ricco, ela contou que foi demitida apenas um mês após ter uma reunião sobre novos projetos no canal.

"Eu estava na sala da diretoria, com promessas para mim em 2025. E as promessas eram: ‘Você vai ter um espaço de manhã, estamos tentando criar um programa que tenha Jornalismo, entretenimento, você é uma das nossas apostas’. Me fizeram muitas promessas no começo de dezembro", disse ela.

Então, ela contou que não guarda mágoas da emissora, mas ficou chateada com o que aconteceu. "Eu não gosto de falar em mágoa, mas fiquei muito triste. Sabe quando você gosta muito de uma pessoa e ela termina o relacionamento sem você esperar? É como se fosse isso. Eu tinha um namoro, um casamento (…) Não foi uma traição. É como se a pessoa simplesmente não quisesse mais você e te virasse as costas", declarou.

