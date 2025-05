Daniela Beyruti fala sobre a herança de Silvio Santos no SBT: ‘É só manter’

Daniela Beyruti refletiu sobre o legado do pai, Silvio Santos, no comando do SBT durante evento no Rio de Janeiro

A presidente do SBT, Daniela Beyruti, participou do evento Rio2C, no Rio de Janeiro, nesta semana e falou sobre o legado do seu pai, o apresentador Silvio Santos. Em um dos painéis do evento, ela destacou a herança que o comunicador deixou na essência da emissora.

"É só manter a essência. Ele sempre viveu muito por princípios, eu acho que os princípios dele não eram falados, eram vividos. Era mais que uma pessoa que comunicava o que ele acreditava, ele vivia o que ele acreditava. [...] O caminho mais difícil já foi feito. A nossa responsabilidade é manter algo feito ao longo de 65 anos, porque o SBT tem 42, mas o Grupo Silvio Santos fez 65 anos este ano", afirmou ela.

Ao falar sobre o futuro, ela citou o desejo de conquistar novos espaços. "Acredito que o Senor Abravanel fez o Silvio Santos, o Silvio Santos fez o SBT e o SBT pode ser expandido em várias formas, em forma de experiências, em forma de parque, em shopping, em navio. A gente está mais próximo das pessoas de diversas outras formas e não só através da TV", comentou.

Então, Daniela contou sobre a mudança da grade de programação do SBT. "Acho que sou só um pouco menos ansiosa que ele, com relação à mudança de grade. Eu sou também, mas tenho que me controlar porque sei como isso afeta não só a emissora, como também os nossos telespectadores. [...] A gente só entende que se não estamos agradando tanto, então queremos oferecer alguma coisa que seja melhor", disse ela, e completou: "Adoro entretenimento, sou apaixonada pelo SBT, sou apaixonada pelo nosso público".

Daniela Beyruti relembra conselho do pai

Ainda durante a palestra, Daniela Beyruti relembrou um conselho que recebeu do pai sobre como comandar uma emissora de TV. "Uma coisa que aprendi com o meu pai é que a gente vai até onde a nossa perna permite. Ele falava assim: ‘A Manchete quebrou, a Tupi quebrou, a Excelsior quebrou: não vá pela vaidade, vá pela saúde da empresa’. Ele falava: ‘Você não pode dar o passo maior que a perna’. Tem três coisas muito caras na TV aberta: novela, reality show de confinamento e direitos esportivos. [...] A gente faz a nossa oferta, a gente não deixa de ofertar, e às vezes a gente perde", afirmou.

A decisão de ter programação infantil no SBT

A presidente do SBT ainda comentou sobre a decisão de retomar o horário de programação infantil na emissora. "Meu pai sempre gostou de ter uma programação infantil. [...] E eu acredito muito que, sim, estamos em tempos modernos, tempos de redes sociais, tempos de YouTube, streaming, tudo isso. Mas a gente não pode esquecer que vive no Brasil. E a realidade do Brasil não é uma realidade do primeiro mundo. Tem pessoas no interior, no sertão, espalhadas pelo Brasil inteiro que não têm uma conexão para assistir a tudo que quer, quando quer, como quer. É uma obrigação da TV aberta ter programação para todas as idades e para todas as classes sociais. Um dos propósitos da TV aberta é ser acessível a todos", disse ela.

E completou: "Então eu, com muito orgulho e com muito desafio, e demorou um pouco para eu tomar coragem de respeitar isso, falei: ‘O SBT vai voltar com uma programação infantil de segunda a sábado, e no caminho pra cá a gente veio falando da volta do Domingo no Parque. E por que não? Né? A gente continua construindo esse elo com as famílias."

Leia também: Daniela Beyruti confessa fracasso de programa apresentado por Datena no SBT