Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. Dani Calabresa fala sobre a grande final do ‘Prêmio Multishow de Humor – O Reality'
TV / Novidade

Dani Calabresa fala sobre a grande final do ‘Prêmio Multishow de Humor – O Reality'

A apresentadora e humorista Dani Calabresa celebra a temporada e os novos talentos do humor que conquistaram o público com criatividade e improviso

por Priscilla Comoti
Publicado em 19/08/2025, às 18h07

Dani Calabresa
Dani Calabresa - Foto: Juliana Coutinho / Multishow

A grande final do ‘Prêmio Multishow de Humor – O Reality’ acontece na noite desta terça-feira, 19, e promete emocionar ainda mais o público com os finalistas Babu Carreira, Victor Ahmar e Wêlson Nunes. Os três humoristas vão rever suas trajetórias, os melhores momentos e esquetes memoráveis que marcaram essa edição. A competição, que revelou grandes talentos do humor brasileiro, foi conduzida por Dani Calabresa, que ao longo da temporada brilhou como apresentadora, trazendo seu humor afiado e uma energia contagiante para o palco.

Em entrevista exclusiva, Dani compartilhou sua visão sobre a temporada, os desafios como apresentadora e o impacto dessa experiência em seu olhar sobre o humor no Brasil.

"Foi como um rodízio de piadas" – A avaliação de Dani sobre a temporada

Ao refletir sobre a temporada do Prêmio Multishow de Humor, Dani Calabresa se mostrou encantada com a criatividade dos participantes: “Essa temporada foi tipo um rodízio de piadas: você acha que já viu tudo, mas vem uma piada ainda melhor. Fiquei positivamente impressionada com a cara de pau dos participantes. Eles trouxeram muita criatividade, improviso e personagens absurdos, o que fez a plateia rir e se divertir”, disse.

Para Dani, o mais especial foi ver o quanto os participantes se entregaram ao humor e como o público respondeu de forma tão calorosa. “Eu pensava: estamos assistindo o nascimento dos próximos humoristas que vão roubar nossos empregos!”, brincou a apresentadora, destacando o talento dos humoristas que participaram da competição.

Desafios e emoções: O lado de Dani como apresentadora

Conduzir o Prêmio Multishow de Humor não foi tarefa fácil, mas para Dani, foi uma mistura de adrenalina e diversão. Ela revelou que estava grávida de 6 meses de Bernardo, o que, além de representar uma fase especial de sua vida, trouxe um desafio adicional: “Apresentar o Prêmio Multishow de Humor foi uma mistura de alegria, adrenalina e vontade de me mijar de rir, até porque eu estava grávida de 6 meses do Bernardo, então segurar o xixi foi um desafio real. Outro desafio foi não atrapalhar os jurados, porque eu queria comentar junto, dar palpite, contar fofoca...”, confessou com bom humor.

“Eu me apegava aos participantes, chorava nas eliminações... a emoção estava à flor da pele e às vezes eles estavam mais nervosos do que eu em um primeiro encontro após o divórcio!”, disse ela, rindo da situação.

A apresentadora também fez questão de destacar o trabalho da equipe, especialmente o diretor Pedro Antônio, que coordenou o programa com uma energia única e um senso de humor afiado. “Ele falava comigo no ponto como se eu fosse uma piloto de avião em pouso de emergência! Quase precisei de um dicionário para entender tudo o que ele dizia em 0,3 segundos!”, contou Dani, se referindo ao trabalho intenso e criativo por trás das câmeras.

O impacto do humor no Brasil

Para Dani Calabresa, o humor brasileiro é uma ferramenta poderosa de resistência e transformação. "Essa experiência me deu ainda mais inspiração para continuar fazendo comédia. O humor é a nossa maior arma: é resistência, criatividade e transformar o caos em gargalhada", concluiu ela, refletindo sobre o impacto que o humor tem na sociedade brasileira.

A grande final do ‘Prêmio Multishow de Humor – O Reality’ vai ao ar nesta terça-feira, 19, a partir das 23h. 

