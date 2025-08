Dança dos Famosos: Wanessa Camargo é confirmada em nova edição

A cantora e ex-BBB Wanessa Camargo é a primeira confirmada no 'Dança dos Famosos 2025', quadro exibido no Domingão com Huck; saiba mais

A TV Globo já começou a revelar os nomes da nova edição do 'Dança dos Famosos'! E, na manhã desta sexta-feira, 1º, a primeira artista confirmada no quadro do 'Domingo com Huck' foi Wanessa Camargo, cantora e ex-participante do BBB 24.

O anúncio oficial aconteceu nas redes sociais da emissora e surpreendeu o público, que não escondeu a ansiedade em ver a performance de Wanessa na dança. Diversas celebridades e fãs da artista também celebraram a novidade.

"Uau! Wanessa dança, hein! Curti", escreveu a apresentadora Tati Machado, campeã da edição 2024. "Para tudo!", declarou a atriz Priscila Fantin, vencedora do 'Dança dos Famosos 2023'. "Vai arrasar!", comentou Michel Nogueira, ex-colega de reality show de Wanessa Camargo.

Ao site 'Gshow', a cantora não escondeu a animação e revelou que está se preparando para arrasar no palco: " Mais um desafio! Tô superfeliz, animada e honrada de fazer parte do Dança dos Famosos. Quanto mais difícil, mais eu me motivo ", disse ela.

Vale lembrar que o 'Dança dos Famosos 2025', quadro exibido no 'Domingão com Huck', estreia no próximo domingo, 3. Tati Machado, inclusive, contou em participação ao 'Mais Você' que estará presente no palco da atração.

A nova fase de Wanessa Camargo

Wanessa Camargo (42) está em clima de celebração! A artista lançou o EP WAN2k25, que marca o início das comemorações pelos seus 25 anos de carreira. O projeto traz 11 faixas entre releituras e versões MTG com colaborações especiais. Em entrevista à CARAS Brasil, a cantora fala sobre esta nova fase de sua trajetória artística e vira a página: "Hoje eu me sinto tão segura".

Profissões não faltam no currículo de Wanessa Camargo que é cantora, compositora e também influenciadora digital. Com anos de uma carreira dedicada à arte, ela garante que está mais segura nesta fase de sua vida profissional; confira o bate-papo completo com a famosa!

