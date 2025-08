Dança dos Famosos: veja quem são os favoritos do público até agora

Resultado parcial da enquete mostra quem já tem a torcida do público na Dança dos Famosos

A primeira apresentação em grupos da nova temporada da Dança dos Famosos vai ocorrer neste domingo, 10, no Domingão com Huck (Globo). Ao todo, 16 famosos devem dançar um ritmo escolhido pela produção e, por fim, receber julgamentos da bancada de especialistas.

CARAS Brasil disponibilizou uma enquete no site para sentir o termômetro do público sobre quem já sai na frente quando o assunto é torcida. De acordo com a votação popular, a cantora Wanessa Camargo tem a preferência de 33,33% dos votantes. Ela é seguida pelo influenciador digital Álvaro, que surge empatado com o apresentador Rodrigo Faro, com 15,24%; em seguida, a modelo Nicole Bahls tem 14,29%.

O ator Silvero Pereira também é um dos favoritos iniciais do público, com 5,71%. Ele é seguido pela atriz Duda Santos, que soma 4,76%, e a apresentadora Cátia Fonseca, responsável por 2,86%. David Júnior, MC Livinho e Richarlison apresentam 1,90%; já Luan Pereira, Thereza Seiblitz e Fernanda Paes Leme têm 0,95% cada. Os demais não pontuaram.

Como será a Dança dos Famosos

A dinâmica da competição segue o modelo já consagrado: os participantes começam divididos em grupos e, em seguida, formam duplas com bailarinos profissionais. A produção escolhe um estilo musical diferente para cada etapa, garantindo desafios e surpresas ao longo da temporada.

Para analisar cada performance, o time de jurados fixos permanece de peso. Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha recebem o reforço de Milton Cunha, conhecido por seu olhar sensível, divertido e técnico nos comentários dos desfiles de Carnaval da Globo. A cada semana, convidados especiais do mundo das artes e da televisão também integram o júri artístico.

A Globo ainda não divulgou quais estilos musicais serão colocados como prova para os 16 famosos que assinaram contrato para a atração comandada por Luciano Huck.