Dança dos Famosos: Saiba qual é o valor do cachê das celebridades

Produção do Domingão com Huck, da Globo, paga valor inacreditável para as celebridades que vão participar do quadro Dança dos Famosos
O quadro Dança dos Famosos está de volta ao programa Domingão com Huck, da Globo. O elenco de celebridades foi apresentado no último domingo, 3, e o primeiro episódio da competição irá ao ar no próximo final de semana. Com isso, que tal saber quanto os famosos recebem para participar da atração? Confira abaixo:
De acordo com a equipe da TV Leo Dias, as celebridades recebem um cachê de R$ 80 mil para integrarem o elenco da Dança dos Famosos. No passado, o valor era em torno de R$ 10 mil, mas aumentou nos últimos tempos.
A repórter Monique Arruda ainda contou que a Globo também paga as passagens de avião e a hospedagem dos artistas que moram fora do Rio de Janeiro. Além disso, os famosos precisam chegar às 10h da manhã nos estúdios da Globo para os ensaios, que costumam durar cerca de 5 horas.
Catia Fonseca, Richarlyson, Fernanda Paes Leme, David Junior, Manu Bahtidão, Allan Souza Lima, Nicole Bahls, Tereza Seiblitz, Luan Pereira, Gracyanne Barbosa, Rodrigo Faro, Silvero Pereira, Duda Santos, Alvaro e Wanessa.
MC Livinho está oficialmente fora do Dança dos Famosos 2025. A TV Globo confirmou a saída do cantor na noite de quarta-feira, 6, e declarou que mais informações sobre a decisão serão divulgadas durante o 'Domingão com Huck' do próximo domingo, 10.
O artista, que esteve no palco do programa durante a apresentação dos novos participantes do quadro, sofreu um acidente de moto no fim de julho e chegou a perfurar o pulmão. Livinho ficou internado na UTI do hospital e recebeu alta no dia 31 do mesmo mês.
De acordo com informações divulgadas na terça-feira, 5, pelo colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, MC Livinho precisou abandonar a competição após sentir fortes dores durante um ensaio. Com isso, a emissora deve anunciar um novo nome para o quadro em breve.
Em entrevista recente ao 'Gshow', o cantor revelou que estava animado para participar do quadro em meio a recuperação. "Tô pronto! Com certeza, nosso movimento passa por muitas adversidades, e essa foi só mais uma, mas vamos nos dedicar e dar o nosso melhor", disse ele, na ocasião.
