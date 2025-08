TV / Dança dos Famosos

Dança dos Famosos: Relembre os campeões de todas as edições

Relembre artistas que brilharam no palco do Domingão e conquistaram o título de campeões no Dança dos Famosos ao longo das edições

Vencedores do Dança dos Famosos - Foto: Divulgação / TV Globo ; e Carol Caminha / Gshow