Dança dos Famosos: Qual desses 16 participantes já começa com sua torcida? Vote agora!

Wanessa Camargo, Richarlison, Gracyanne Barbosa e outros nomes disputam a preferência do público na Dança dos Famosos

A Globo revelou neste domingo, 3, os nomes que vão movimentar os palcos da nova temporada da Dança dos Famosos, tradicional quadro do Domingão com Huck. A edição de 2025 promete ser uma das mais diversas e competitivas dos últimos anos, reunindo personalidades de diferentes áreas do entretenimento. Ao todo, 16 famosos vão disputar o cobiçado troféu da competição, além de prêmios especiais.

Entre os confirmados estão Wanessa Camargo (42), cantora e ex-BBB, o influenciador Álvaro (26) e a atriz Duda Santos (24), que viveu recentemente a personagem Beatriz, a protagonista da novela Garota do Momento. Também integram o elenco o ator David Junior (39), a apresentadora Cátia Fonseca (56), a atriz e comunicadora Fernanda Paes Leme, o funkeiro MC Livinho e a cantora de forró romântico Manu Bahtidão, que viralizou nas plataformas digitais nos últimos meses.

Completam a lista a modelo e ex-panicat Nicole Bahls, a musa fitness Gracyanne Barbosa, o ator Allan Souza Lima, o sertanejo Luan Pereira, o apresentador Rodrigo Faro, o elogiado ator Silvero Pereira, a veterana Tereza Seiblitz e o ex-jogador da Seleção Brasileira Richarlison, que hoje atua como comentarista esportivo. Quem já tem a sua torcida? Vote ne enquete!

Para analisar cada performance, o time de jurados fixos permanece de peso. Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha recebem o reforço de Milton Cunha, conhecido por seu olhar sensível, divertido e técnico nos comentários dos desfiles de Carnaval da Globo. A cada semana, convidados especiais do mundo das artes e da televisão também integram o júri artístico.

A dinâmica da competição segue o modelo já consagrado: os participantes começam divididos em grupos e, em seguida, formam duplas com bailarinos profissionais. A produção escolhe um estilo musical diferente para cada etapa, garantindo desafios e surpresas ao longo da temporada.

Sob o comando de Luciano Huck, a Dança dos Famosos 2025 promete unir emoção, superação e muitos momentos marcantes aos domingos da TV brasileira.