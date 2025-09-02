Dança dos Famosos: público discorda da eliminação e revela quem deveria sair do reality

Público da CARAS Brasil opina sobre resultado surpreendente da Dança dos Famosos
A eliminação de Cátia Fonseca e Fernanda Paes Leme da Dança dos Famosos ainda divide a opinião do público. As apresentadoras batalharam pela permanência no reality na fase de repescagem, em que competidores dos grupos B e C, que na etapa de grupos empataram com as menores notas, tiveram que dançar novamente.
Até então apontada como a provável primeira eliminada, Nicole Bahls surpreendeu a todos e conquistou a terceira colocação ao lado do professor Fernando Perrotti. Além de garantir vaga na próxima etapa, a ex-panicat provocou a improvável eliminação de Paes Leme.
CARAS Brasillançou uma enquete para saber a opinião do público sobre quem deveria ter deixado a competição do Domingão com Huck no lugar da dupla de famosas eliminadas. Segundo os votantes, em consulta realizada entre a segunda-feira, 1º, e a manhã desta terça, 2, Nicole merecia a eliminação por conta do desempenho nas primeiras semanas da temporada, somando 47% dos votos.
Na segunda posição, os leitores apontaram Manu Bahtidão, com 27%. Empatados, David Junior e Luan Pereira receberam 9%, enquanto Allan Souza Lima, que se destacou com duas notas 10 e conquistou a primeira posição na repescagem, foi citado por 6% dos votantes. Por último, apenas 5% do público queria a saída de Richarlyson.
Allan foi o grande destaque da noite ao emplacar duas notas 10, totalizando 49,6 pontos. Ele e a professora Gabe Cardoso figuraram no topo do ranking e avançaram para a próxima fase individual.
A sequência contou com David Junior e Jaque Paraense, que tiveram 49 pontos, seguidos de Nicole e Fernando Perrotti, com 48,9, Manu e Heron Leal, com 48,7, Richarlyson e Monique Santos, com 48,2, e Luan e Mariana Fernandes, com 48. Na lanterna, Fernanda e Dudu Rangel marcaram 47,8, enquanto Cátia e Luca Carvalho somaram apenas 46,7 pontos.
|Gloria Pires publica foto rara com três dos quatro filhos: 'Meus amores'
|Rebeca Abravanel tem atitude generosa com idosa em programa de TV
|Claudia Raia chama a atenção ao surgir fantasiada com o filho caçula
|Allan Souza Lima critica 'invasão de privacidade' após boatos sobre vida pessoal
|Dança dos Famosos: público discorda da eliminação e revela quem deveria sair do reality
|Tiago Abravanel explica relacionamento aberto e psicóloga avalia: 'Isso é central'
|Vale Tudo: Eugênio ganha destaque ao contar passado trágico
|Ex-nora de Angélica, Duda Guerra vai parar no hospital e revela o que aconteceu: 'Muita dor'
|Êta Mundo Melhor!: Dita toma decisão surpreendente e deixa todos em choque
|Túlio Gadelha reage à saída de William Bonner do Jornal Nacional após 29 anos