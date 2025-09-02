Dança dos Famosos: público discorda da eliminação e revela quem deveria sair do reality

Público da CARAS Brasil opina sobre resultado surpreendente da Dança dos Famosos

A eliminação de Cátia Fonseca e Fernanda Paes Leme da Dança dos Famosos ainda divide a opinião do público. As apresentadoras batalharam pela permanência no reality na fase de repescagem, em que competidores dos grupos B e C, que na etapa de grupos empataram com as menores notas, tiveram que dançar novamente.

Até então apontada como a provável primeira eliminada, Nicole Bahls surpreendeu a todos e conquistou a terceira colocação ao lado do professor Fernando Perrotti. Além de garantir vaga na próxima etapa, a ex-panicat provocou a improvável eliminação de Paes Leme.

CARAS Brasillançou uma enquete para saber a opinião do público sobre quem deveria ter deixado a competição do Domingão com Huck no lugar da dupla de famosas eliminadas. Segundo os votantes, em consulta realizada entre a segunda-feira, 1º, e a manhã desta terça, 2, Nicole merecia a eliminação por conta do desempenho nas primeiras semanas da temporada, somando 47% dos votos.

Na segunda posição, os leitores apontaram Manu Bahtidão, com 27%. Empatados, David Junior e Luan Pereira receberam 9%, enquanto Allan Souza Lima, que se destacou com duas notas 10 e conquistou a primeira posição na repescagem, foi citado por 6% dos votantes. Por último, apenas 5% do público queria a saída de Richarlyson.

Como foi a repescagem da Dança dos Famosos?

Allan foi o grande destaque da noite ao emplacar duas notas 10, totalizando 49,6 pontos. Ele e a professora Gabe Cardoso figuraram no topo do ranking e avançaram para a próxima fase individual.

A sequência contou com David Junior e Jaque Paraense, que tiveram 49 pontos, seguidos de Nicole e Fernando Perrotti, com 48,9, Manu e Heron Leal, com 48,7, Richarlyson e Monique Santos, com 48,2, e Luan e Mariana Fernandes, com 48. Na lanterna, Fernanda e Dudu Rangel marcaram 47,8, enquanto Cátia e Luca Carvalho somaram apenas 46,7 pontos.