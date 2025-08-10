CARAS Brasil
  2. Dança dos Famosos: Lucas Leto é o substituto de MC Livinho
TV / Novidade

Dança dos Famosos: Lucas Leto é o substituto de MC Livinho

Depois da saída repentina de MC Livinho da Dança dos Famosos, o ator Lucas Leto é escalado para o elenco do quadro do Domingão com Huck

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 10/08/2025, às 18h35 - Atualizado às 18h46

Lucas Leto
Lucas Leto - Foto: Reprodução / Globo

É oficial! O Domingão com Huck já tem um substituto para MC Livinho na Dança dos Famosos 2025. Apenas um dia após ser apresentado como integrante da competição, ele pediu para sair. Assim, a produção teve que correr para encontrar um novo participante e o escolhido foi o ator Lucas Leto, que faz o Sardinha na novela Vale Tudo, da Globo.

A revelação do novo participante aconteceu na noite deste domingo durante o Domingão com Huck. Leto foi anunciado como substituto no elenco e já vai dançar em sua primeira apresentação com seu grupo.

"Vou me dedicar muito. Vou com tudo! Vou tentar passar um pouco da minha alegria e da minha felicidade de estar fazendo arte. Prometo ser o melhor dançarino que eu puder ser, porque essa é uma oportunidade única", disse ele. 

Por que MC Livinho saiu da Dança dos Famosos?

O que aconteceu com MC Livinho?

MC Livinho está oficialmente fora do Dança dos Famosos 2025. A TV Globo confirmou a saída do cantor na noite de quarta-feira, 6. Ele saiu do programa por causa das dores. Ele contou que ainda está sentindo dor por causa da perfuração no pulmão e precisa ficar em repouso para se recuperar completamente. 

O artista, que esteve no palco do programa durante a apresentação dos novos participantes do quadro, sofreu um acidente de moto no fim de julho e chegou a perfurar o pulmão. Livinho ficou internado na UTI do hospital e recebeu alta no dia 31 do mesmo mês.

Na última semana, MC Livinho revelou que sofreu um acidente de moto após colidir com um carro na rua. Ele foi levado ao hospital depois de começar a cuspir sangue. Depois dos exames, o cantor foi diagnosticado com uma perfuração no pulmão e ficou em observação na UTI.

Nas redes sociais, ele deu detalhes do que aconteceu. "Estava indo cumprir um compromisso hoje. Por falta de prudência de um motorista no trânsito, fui derrubado. Depois, ele me ajudou. Deitei na calçada e comecei a cuspir sangue. Chegou o bombeiro, prestaram socorro, chegou a ambulância e me trouxe para o hospital", relatou Livinho.

"Fiz tomografia, radiografia, e me subiram para a UTI. Estou em estado de observação. Eu perfurei o pulmão. Mas sabe o que eu tiro disso? Uma lição, um aprendizado… Que Deus é mil grau. Olha a oportunidade que ele está dando para eu viver, mano. Vou cuidar do meu filho, da minha família", completou.

Quem é Lucas Leto?

Com apenas 25 anos, o ator Lucas Leto já acumula uma série de projetos significativos em seu portfólio. Ao chegar ao Rio de Janeiro vindo de Salvador, ele estreou no teatro. Seu destaque nos palcos rendeu um convite para integrar o elenco de sua primeira novela na Globo, "Bom Sucesso". Na sequência, Lucas embarcou em um novo desafio atuando em 'Pantanal' como ‘Marcelo’.

O ator Lucas Leto já assumiu que é bissexual. Recentemente, ele comentou sobre a sexualidade do personagem Sardinha, que é interpretado por ele na novela Vale Tudo, da Globo. "Acho muito legal fazer um personagem que deixe as pessoas em dúvida, curiosas. Entendo que Sardinha é um garoto fluido, que se relaciona com todos os gêneros. Ao interpretar esse cara que tem fluidez na vida sexual, represento boa parte desta nova geração, que não vê a sexualidade como algo não volátil. A gente percebe os relacionamentos de maneira muito mais natural e espontânea. Se o corpo e a mente do outro te atraem, o gênero é o que menos importa”, afirmou. 

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

dança dos famososgloboMC LivinhoDomingão com HuckLucas Leto

