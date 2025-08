Dança dos Famosos 2025: Duda Santos é confirmada na nova edição

A atriz Duda Santos, que interpretou Beatriz na novela 'Garota do Momento', está confirmada na nova edição da Dança dos Famosos

Duda Santos está confirmada na nova edição da Dança dos Famosos, quadro do programa Domingão com Huck. Todos os participantes serão anunciados neste domingo, 3, mas a emissora já começou a divulgar alguns nomes para a alegria dos fãs.

Na tarde deste sábado, 2, o perfil oficial do programa compartilhou um vídeo com alguns ex-participantes tentando acertar o famoso que estará na competição. Após diversos palpites, a artista, que esteve no ar na novela Garota do Momento, interpretando a personagem Beatriz, apareceu para falar sobre sua participação.

"Eu vou estar no Dança dos Famosos esse ano. Tô muito animada, tô muito feliz, tô muito ansiosa. Eu espero que você me passe a coroa de campeã. Um beijo, até já!", comemorou a artista, mandando um recado para Tati Machado, a campeã da última edição.

Além de Duda, outros dois nomes também foram divulgados: a cantora e ex-BBB Wanessa Camargo e o influenciador Alvaro. A filha de Zilu e Zezé Di Camargo foi a primeira participante confirmada na Dança dos Famosos 2025. "Mais um desafio! Tô superfeliz, animada e honrada de fazer parte do Dança dos Famosos. Quanto mais difícil, mais eu me motivo", disse a famosa ao gshow após ser nome ser divulgado.

Já Alvaro compartilhou a novidade em suas redes sociais. Ele compartilhou um vídeo em que aparece conversando com o apresentador Luciano Huck sobre a competição. Depois, ele mostra a reação de seus familiares e amigos, como Lucas Guedez e Nicole Bahls, com a notícia. "A partir de agora você vai me chamar de GLOBAL!!! e é com a voz AVELUDADA!!! Sou o mais novo participante do #DançaDosFamosos 2025 e espero você pra me ver brilhar ao vivo no Domingão (03/08)", escreveu ele.

Confira:

Rodrigo Faro estará na Dança dos Famosos?

Ao que tudo indica, o apresentador Rodrigo Faro é um dos participantes da Dança dos Famosos 2025. Segunda a colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, o artista é o mais novo contratado da Globo e assinou contrato com a emissora na última terça-feira, 29, para participar da nova temporada do quadro do programa Domingão com Huck, que estreia no próximo domingo, 3.

Ainda segunda a publicação, o convite partiu de Luciano Huck, que fez questão da presença do apresentador na atração que completa 20 anos em 2025. Faro já está nos ensaios com os outros participantes e promete surpreender o público com seu carisma e desempenho no palco. O nome do artista e dos demais famosos que vão fazer parte da competição só será revelado oficialmente no programa.

Relembre os campeões da Dança dos Famosos

2005 – Karina Bacchi

2006 – Juliana Didone

2006 – Robson Caetano

2007 – Rodrigo Hilbert

2008 – Christiane Torloni

2009 – Paolla Oliveira

2010 – Fernanda Souza

2011 – Miguel Roncato

2012 – Rodrigo Simas

2013 – Carol Castro

2014 – Marcello Melo Jr.

2015 – Viviane Araújo

2016 – Felipe Simas

2017 – Maria Joana

2018 - Leo Jaime

2019 – Kaysar Dadour

2020 – Lucy Ramos

2021 – Paolla Oliveira

2022 – Vitória Strada

2023 – Priscila Fantin

2024 – Tati Machado

Confira a lista de participantes do 'Dança dos Famosos' 2024:

Tati Machado

Samuel de Assis

Juliano Floss

Klara Castanho

Gabriela Prioli

Amaury Lorenzo

Thalita Morete

Lexa

MC Daniel

Matheus Fernandes

Lucy Alves

Micael Borges

Enrique Diaz

Bárbara Coelho

Bárbara Reis

Henri Castelli

Quais são os ritmos da Dança dos Famosos?

A competição passa por diversos gêneros. No ano passado a disputa contou com 16. Alguns deles são pisadinha, zouk, lindy hop, funk, salsa, sapateado, fox trot, valsa, tango e samba.

