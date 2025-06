Criador da Marisa Maiô, Raony Phillips levanta debate sobre IA: 'É um risco'

Em entrevista à CARAS Brasil, Raony Phillips, criador da personagem Marisa Maiô, fala sobre Inteligência Artificial e exalta o Mês do Orgulho

Imagine um programa de auditório que tem plateia, apresentadora, convidados e, até mesmo, anúncios de publicidade, mas não é real! Pois é, usando a IA (Inteligência Artificial), Raony Phillips (33) dominou as redes sociais com a personagem Marisa Maiô, uma comunicadora criada por uma ferramenta de inteligência artificial hiper-realista.

Em especial ao Mês do Orgulho — um momento para celebrar as conquistas do movimento LGBTQIA+ e lembrar a importância de continuar lutando por direitos e igualdade — a CARAS Brasil entrevista Raony Phillips que exalta a data.

"Eu estou achando incrível o fato da [Marisa Maiô] viralizar não só no Mês do Orgulho, como também no mês do meu aniversário. Para mim foi um grande presente e eu acho que por ser nesta data, e eu ser um homem gay, é inspirador, sabe? Uma pessoa da comunidade está se destacando por uma coisa que está divertindo as pessoas", declara.

Quem é a Marisa Maiô?

Marisa Maiô é uma personagem fictícia e apresentadora de um talk show satírico gerado inteiramente por inteligência artificial (IA). A 'comunicadora' viralizou nas redes sociais em junho de 2025, tornando-se um fenômeno da internet no Brasil. Raony confessa sobre o sucesso da atração.

"Não estava esperando. Quando fiz a Marisa Maiô, estava testando a ferramenta nova do Google [...] era uma coisa mais para os meus amigos, só que eu decidi postar. Eu postei no meu Instagram e começaram a compartilhar super! E falei: Meus Deus do céu, onde que isso vai chegar?'", relembra.

Raony Phillips explica que a personagem Marisa Maiô surgiu como uma espécie de passatempo e com inspiração em outra criação popular do autor: 'Girls in The House'. O escritor avalia sobre o sucesso do programa de auditório feito com IA.

"Eu não estava realmente esperando que ela [Marisa Maiô] furasse a bolha, mas estou compreendo que isso aconteceu [...] eu acho que por justamente satirizar um programa de auditório, que muitas pessoas estão familiarizadas", afirma.

EXISTEM PERIGOS?

Para além das brincadeiras nas redes sociais, a personagem Marisa Maiô também ascendeu o debate sobre o uso da inteligência artificial. Phillips rebate aos comentários: "Eu acho que o território da IA é cheio de questões que precisam ser bem avaliadas a respeito disso. É um risco de fato você usar e tudo". O artista complementa.

"Eu não estava levando como uma coisa profissional, mas eu real apoio toda essa questão e discussão. É uma tecnologia muito nova que precisa de regulamentação, mas não foi uma coisa que se criou sozinha. Ficou desse jeito porque tinha uma pessoa ali por trás. Entra muito nesse lugar, acho que Marisa Maiô chegou ai para reforçar que a IA não vai capacitar ninguém que não seja preparado para fazer uma coisa que ela já não faça", responde.

Quem é Raony Phillips?

Roteirista, ator de voz e criador de conteúdo digital brasileiro. Raony Phillips dominou as redes sociais há quase dez anos atrás com o sucesso Girls in The House. Seu trabalho é notável pelo humor levemente ácido, improvisação e referências à cultura pop.

"Eu acredito que estou em um momento mais maduro. Estou em um momento preparado, estou atrás de outras oportunidades, de realmente trabalhar com cinema. Eu fiz conexões profissionais muito boas. Eu virei uma referência do trabalho que eu tenho", finaliza o escritor.

