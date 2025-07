Conheça a lenda por trás do vídeo que invadiu a Record News nesta semana

Mensagem misteriosa? Vídeo que invadiu a Record News é relacionado com a lenda de ‘Wyoming Incident’. Saiba o que é

Os telespectadores da Record News foram surpreendidos com uma invasão durante a transmissão no YouTube da emissora na terça-feira, 29. O canal foi alvo de uma invasão com uma mensagens misteriosa durante o jornal News 19 Horas. O sinal da Record foi interrompido bruscamente e uma imagem em preto e branco apareceu na TV e assustou os internautas.

O problema atingiu apenas a exibição pela internet e não impacto o sinal da TV ou do PayTV. Rapidamente, a invasão foi relacionada com a lenda urbana de Wyoming Incidente ou 333-333-333. Continue lendo para saber mais sobre a lenda do gênero de terror:

A lenda Wyoming Incident é um fenômeno digital com horror psicológico. Em 2007 surgiram rumores sobre uma suposta invasão de sinal de TV em Wyoming. Ao mesmo tempo, um vídeo viral teve milhões de visualizações em imagens de um telejornal que era interrompido bruscamente por outra imagem com barras cinzas com a frase ‘We present a special presentation’, além de imagens distorcidas de rostos e símbolos.

Na época, pessoas que assistiram ao vídeo informaram que sentiram alucinações e dores de cabeça, mas nada foi comprovado. Tempos depois, o vídeo viral foi analisado e perceberam que era apenas uma produção de ficção e não existem comprovações de que tenha acontecido na realidade.

A partir deste vídeo nasceu uma lenda urbana de horror que desencadeou a criação de outros vídeos e histórias para causar terror psicológico.

O pronunciamento da Record News

Depois da repercussão da invasão do sinal de transmissão, a Record News divulgou um comunicado oficial.

"A #RECORDNews identificou uma falha na transmissão no YouTube durante o telejornal “News 19” dessa terça-feira (29). Nosso time de TI está trabalhando para descobrir a origem do problema e também estamos em contato com a equipe do YouTube para entender o ocorrido.

A falha se deu somente no sinal do YouTube. As demais transmissões, inclusive o sinal de TV aberta e PayTV, não foram afetadas", informaram.