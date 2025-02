Conheça Camila Galetti, a nova apresentadora do programa 'Mulheres'

A jornalista Camila Galetti vai substituir a apresentadora Regiane Tápias no comando do programa 'Mulheres', da TV Gazeta

Nesta quarta-feira, 12, a TV Gazeta anunciou que Camila Galetti será a nova apresentadora do programa 'Mulheres' ao lado de Pamela Domingues após a saída de Regiane Tápias.

Após ser anunciada durante a atração, a jornalista celebrou a oportunidade. "Nos meus maiores sonhos, eu acho que não acreditaria que eu estivesse aqui hoje, nesse momento. Estou muito emocionada, feliz, eu acho que a ficha não caiu ainda, ela vai cair durante a semana. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, eu sou a prova de que se você não desiste, a sua hora chega, e ela chega de verdade porque Deus honra a gente, Ele não larga a nossa mão um minuto. Eu estou muito feliz (...)", afirmou.

"Estou me sentindo honrada de estar nesse espaço, é um desafio grande, uma responsabilidade muito grande, mas como sempre fiz nesses 13 anos de Gazeta, vou fazer com muito amor, carinho e dedicação. Vou errar, vou acertar e a vida é assim... Me sinto honrada... Obrigada TV Gazeta pela confiança e pela oportunidade também na minha carreira", acrescentou Camila.

O perfil oficial da TV Gazeta também se manifestou sobre a nova apresentadora. "Seja bem-vinda ao Mulheres, Camila Galetti! Desde 2011 na TV Gazeta, a jornalista agora apresenta o programa mais longevo da televisão brasileira ao lado de Pamela Domingues! Que esta nova fase seja repleta de sucesso e momentos incríveis!",

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Gazeta (@tvgazetaoficial)

Quem é Camila Galetti?

Camila Galetti, a nova apresentadora do programa 'Mulheres', tem 41 anos e é jornalista formada pela Fundação Cásper. Começou a trabalhar na Gazeta em 2011 e já apresentou algumas atrações como 'Gazeta Shopping', 'Gazeta Motors' e 'Gazeta Imóveis'. Eventualmente também já esteve no comando de 'Revista da Cidade' e 'Você Bonita'.

A saída de Regiane Tápias

A apresentadora Regiane Tápias pediu demissão da TV Gazeta. Desde 2007 na emissora, a comunicadora resolveu deixar o comando do Mulheres para realizar um sonho pessoal ao lado de sua família.

"Quando a gente pensa em se jogar no desconhecido, é óbvio que o medo pauta tudo isso. A gente precisa ter muita coragem para encerrar um ciclo e começar outro. Olhando lá para trás, a minha história com a TV Gazeta, eu comecei aqui em 2007. Acho que é legal fazer uma retrospectiva para a gente lembrar desses momentos, que foram sempre tão bons, tão divertidos...", disse em um trecho. Veja o post completo!

