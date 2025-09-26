Conheça 3 doramas com a trilha sonora do SEVENTEEN

Conheça 3 doramas com músicas do grupo de k-pop SEVENTEEN para adicionar em sua lista e assistir mais tarde

Para os amantes do mundo do k-pop, o grupo SEVENTEEN já é muito conhecido por si só. O grupo, que estreou em 2015, tem uma grande bagagem de sucessos, e também já se tornou trilha sonora de doramas, desde a composição até a produção das faixas. Conheça alguns destes k-dramas!

1. Vinte e Cinco, Vinte e Um

O romance de 2022 acompanha a história de amor entre Na Hee-Do (Kim Tae-Ri) e Baek Yi-Jin (Nam Joo-Hyuk). Ela era membro do clube de esgrima da escola, porém devido a cortes financeiros na instituição de ensino, o esporte precisou ser retirado do currículo. Enquanto isso, ele lidou com a quebra do negócio familiar e tentou manter as finanças em ordem.

O romance entre os jovens surge em meio a crise econômica sul-coreana e acompanha os altos e baixos do relacionamento do casal entre os anos 1998 e 2021. A trama aborda o desenvolvimento e o amadurecimento dos personagens em meio a mudanças radicais em suas vidas.

Uma das faixas da trilha sonora do k-drama é Go, interpretada por DK, membro do SEVENTEEN. Vale lembrar que o dorama pode ser assistido pela Netflix.

2. Conexão: Comer, amar e matar

Na narrativa, a irmã gêmea de Eun Gye-hoon (Yeo Jin-goo), alguém com quem tinha uma conexão inexplicável, desapareceu há 18 anos. Na tentativa de recomeçar sua vida, ele decidiu retornar a Jihwa-dong, local onde a irmã desapareceu, e abrir um novo restaurante.

Lá, Eun Gye-hoon conheceu Noh Da-hyun (Moon Ga-young), uma jovem misteriosa com quem está emocionalmente ligado. Em meio ao mistério e o romance, os dois descobrem segredos do passado, enquanto ele consegue sentir todas as emoções dela.

A música tema da série é Pit A Pat, interpretada por Seungkwan, o vocalista principal do grupo de k-pop. A trama pode ser encontrada na Disney.

3. A-Teen

A série sul-coreana narra a vida de um grupo de seis estudantes do ensino médio, que buscam lidar com a complexidade das vivências e sentimentos da adolescência, em meio às pressões para a construção de seu próprio futuro.

Ao longo da trama, os jovens percebem que suas histórias individuais se cruzam, enquanto vivem seus primeiros amores, corações partidos e conflitos internos.

A faixa principal A-Teen, foi elaborada e cantada por Woozi, Vernon, Dino, Joshua e Hoshi. O dorama pode ser assistido no Viki e no Kocowa.

Leia também: 3 doramas recomendados por Suga do BTS