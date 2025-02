Com 53 anos de carreira, Narjara Turetta revela vontade de voltar às novelas: 'Saudade das câmeras'

Em entrevista à CARAS Brasil, Narjara Turetta também fala sobre sua autobiografia e comenta novo projeto feito com a amiga de longa data, Gloria Pires

Com 53 anos de carreira dedicados à arte, Narjara Turetta(53) assegura que tem vontade de voltar às novelas. Com sua autobiografia recém-lançada, projetos em mente para 2025 e carregada de motivação, a artista afirma: "estou com saudade das câmeras".

Após uma participação especial em Família é Tudo(Globo, 2024), à convite de Fred Mayrink (50), Narjara Turetta revela que ficou com ainda mais vontade de fazer uma novela inteira . Apesar de gostar de atuar no teatro e streaming, ela diz estar pronta para uma personagem icônica de folhetim.

"Gosto de estar na frente das câmeras, tenho muitas saudades, quero muito voltar a fazer uma novela inteira", completa, em entrevista à CARAS Brasil. "Pode ser uma série também, me daria muito prazer. Fazer audiovisual para mim é maravilhoso", completa a atriz, que esteve em projetos como O Outro Lado do Paraíso (Globo, 2017), Jezabel (Record, 2019) e Maldivas (Netflix, 2022).

Além disso, ela também lançou sua autobiografia, intitulada A Reinvenção – Altos e Baixos da Minha Vida, em dezembro do ano passado. No livro, a atriz conta sua história e relembra momentos marcantes de sua trajetória —como o início da carreira de dubladora e os anos em que vendeu água de coco na praia.

Narjara diz ter orgulho de não ter desistido em momento algum, e, hoje, assegura ter o carinho do público como seu maior bem. "Eu não tenho bens materiais, mas os bens que eu tenho ninguém me tira. Se eu tivesse em dinheiro, tudo o que eu tenho de carinho, afeto, amor e reconhecimento, principalmente do público, eu seria muito milionária. Então, já sou milionária [risos]."

Para o futuro, a artista revela que gostaria de voltar a fazer palestras sobre os desafios que superou e sua motivação, que continuará dublando, oferecendo suas mentorias particulares e que prepara um monólogo junto à amiga de longa data, Gloria Pires(61) e Aloisio de Abreu(64). "A ideia é viajar pelo Brasil com o monólogo."

Abaixo, Narjara Turetta dá mais detalhes do processo de escrita e lançamento de sua autobiografia, faz um balanço do ano de 2024 e explica quais seus planos a curto prazo para a carreira e proteção animal. Leia trechos editados da conversa.

Qual a sensação de ter lançado seu livro, A Reinvenção – Altos e Baixos da Minha Vida?

Estou muito feliz. Muitas pessoas falavam que eu devia contar minhas histórias, afinal de contas são 53 anos de carreira e 58 de idade. Estou muito realizada de poder colocar para fora e revisitar as minhas boas memórias. Já que eu não tenho filhos, esse livro é como um filho que nasceu de mim.

Como surgiu a decisão de contar sua história através do livro?

Tinha que deixar escrito, como são muitas histórias… algumas eu confesso que ficaram fora do livro, eu lembrava de uma ou outra e tentava encaixar no capítulo e, enfim, agora vejo que até esqueci de algumas. Mas é para poder ficar impresso, atingir mais pessoas e mostrar que nem sempre a vida de um artista é fácil.

Como foi o processo de escrita?

O processo da escrita, entrei em contato com a Jéssica, dona da [editora] Rubi. Ela veio na minha casa com o marido, e aí houveram três entrevistas aqui na minha casa, sobre várias coisas. A partir dali acredito que uma outra pessoa escutou os vídeos e aí transcreveu e montou o livro. Aí, o livro veio para mim e eu pude fazer o que eu bem entendesse, essa parte foi muito legal. Fui recheando tudo aquilo do livro. Foi cansativo, mas foi prazeroso porque já tinha meio caminho andado.

Você fez diversos trabalhos no ano, além do lançamento da autobiografia. Qual o balanço para 2024?

Sou dubladora desde 2006, é um pedaço da minha profissão que eu amo muito. Eu amo dublar, aprendo com os meus colegas dubladores dos quais eu sou muito fã. Fiz duas temporadas da peça As Loucas de Copacabana, homenageando esse ator pelos 10 anos de falecimento dele. Gosto dessa pegada de comédia, devo viajar agora por algumas capitais com a peça. Esse balanço de 2024 foi muito bom, descobri coisas muito bacanas dentro de mim, que me fizeram a mudar meu olhar em relação a vida, ter uma atitude mais positiva em relação a mim, não me cobrar tanto e me permitir gostar de mim, me aceitar mesmo com todos os defeitos e escolhas não tão certas, e me fazer andar para frente, sem olhar para trás com o sentido de pesar. Foi um ano muito bom para mim, graças a Deus.

Quais os planos para 2025?

Eu quero muito voltar a fazer novela em 2025, acho que esse seria, a curto prazo, meu melhor plano. Quero muito voltar, meus fãs pedem muito. Quero fazer mais cinema, eu amo ir ao cinema e eu fiz muito pouco. Mentalmente meus planos são ficar muito rica [risos], comprar meu apartamento e ajudar as protetoras de animais abandonados, principalmente dos gatinhos, vou ser uma mulher muito rica e vou ajudar muito as protetoras do Brasil inteiro. É isso que eu quero nesse momento! Mas, profissionalmente falando, preparar meu monólogo, fazer alguma peça bacana e viajar pelo Brasil, dublar mais personagens e me aperfeiçoar. E quem sabe, escrever um novo livro. Porque não? A vida continua! Enquanto há vida, há esperança. Temos que sonhar, porque sonhos são feitos para serem realizados.

