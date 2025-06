Coach de astros globais e de Hollywood revela segredo de método: 'Superar'

Ivana Chubbuck já preparou estrelas como Flávia Alessandra, Ísis Valverde e Brad Pitt; em conversa com a CARAS ela revelou como funciona seu método

A coach e preparadora de elenco Ivana Chubbuck já teve trabalhos com diversos astros globais e de Hollywood, usando um método criado por ela a mais de 35 anos. Entre nomes como Brad Pitt e Halle Barry, além de Flávia Alessandra e Ísis Valverde, ela conversou com a CARAS Brasil para falar sobre o que envolve estas aulas e como é trabalhar com grandes astros.

Ivana dará uma Masterclass em São Paulo em 29 e 30 de junho no Teatro Itália, para inspirar jovens talentos a seguir na profissão e entender como desbloquear todo seu potencial na atuação com a Técnica Chubbuck: "A diferença entre ela e as desenvolvidas no passado é que eu ensino os atores a usarem suas próprias emoções e seus medos, sua paixão e suas dores, como uma forma de fortalecer o objetivo e encontrar a saída, criando uma jornada dinâmica", revela.

O foco da profissional é levar talentos para um badalado mercado internacional, acreditando na verdadeira paixão que os brasileiros tem pela arte. Leia a entrevista completa abaixo:

Como é esta técnica que você aplica no treinamento de astros internacionais e nacionais?

"Não mudo nada do treinamento de estrelas internacionais para estrelas nacionais. É tudo a mesma Técnica Chubbuck de 12 passos. Usada para palco, TV, cinema, estreantes e estrelas consagradas. O que o meu método tem é o conceito de vencer, de tentar superar qualquer coisa que esteja no caminho e vencer, seja qual for o seu objetivo, é ser proativo com a sua dor. Essa dor pode ser um combustível poderoso para ser capaz de superar e vencer, seja qual for o objetivo do personagem e, em última análise, de si mesmo, quando você o personaliza. Ser capaz de fazer. E isso cria um resultado mais dinâmico, porque ficar sentado na sua dor não faz nada. Ela simplesmente fica lá. Queremos criar uma jornada que tenha começo, meio e fim. Você está escalando montanhas proverbiais para tentar realizar essas coisas. E às vezes você falha e às vezes você vence. Mas, no geral, a jornada é aquela montanha-russa de perder e ganhar, perder e ganhar, até que você finalmente encontre o caminho para a realização final: alcançar seu objetivo. E o que a torna diferente é que se torna muito mais divertido de jogar, porque você está sendo proativo. E definitivamente mais divertido de assistir, porque você está assistindo a alguém realmente tentando realizar algo."

Você sentiu dificuldade com algum deles? E qual veio mais preparado para absorver seu conhecimento?

"Não tenho dificuldades com nenhuma estrela; elas estudam comigo por um motivo, e são abertas, humildes e muito dispostas a estudar muito e se dedicar. Elas buscam ser melhores, e é por isso que investem tempo e dinheiro para estudar comigo. E mesmo as maiores estrelas se conectam comigo por si mesmas, pessoalmente. Elas nunca o fazem por meio de um agente ou assistente. Elas estão ansiosas para aprender. Como todas as futuras estrelas precisam ser. Ética de trabalho e assumir riscos são a receita para o estrelato."



