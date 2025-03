Christiane Pelajo recorda desafios ao noticiar morte de Marília Mendonça ao vivo

A jornalista Christiane Pelajo contou que as informações desencontradas sobre o acidente de Marília Mendonça geraram confusão na transmissão

Dona de uma longa carreira no jornalismo, Christiane Pelajo já realizou coberturas marcantes na TV, incluindo o acidente aéreo que vitimou a cantora Marília Mendonça em 2021. Em entrevista ao podcast 'Inteligência Ltda', a comunicadora recordou os desafios em noticiar, ao vivo, a morte da artista sertaneja.

Na época do ocorrido, Christiane, que hoje é âncora da CNBC, integrava a equipe da GloboNews. De acordo com a jornalista, as informações desencontradas que chegavam até ela a respeito do acidente geraram confusão durante a transmissão.

"Meu jornal era das quatro até às seis da tarde. Por volta das quatro e quinze, meu editor-chefe me avisou: ‘Estão dizendo que Marília Mendonça morreu’. Vou ser sincera, não me julguem, mas eu não sabia quem ela era", iniciou ela. Em seguida, a jornalista recordou o momento em que a assessoria de Marília havia afirmado que a cantora tinha sido socorrida com vida.

"A primeira informação que recebemos foi de que ela já tinha sido retirada do avião, o que não fazia sentido. Fiquei das quatro e vinte até às seis da tarde narrando a mesma imagem: o avião caído na cachoeira. Improvisando, vi que um corpo estava sendo tirado [da aeronave] com aquele alumínio, mas a roupa dela vazou. Eu estava em off, narrando a cena, e fiz uma expressão de choque", relatou.

"Meu editor disse: ‘Fala’. Então, eu disse: ‘Não temos informações oficiais, mas tudo indica que é o corpo da cantora Marília Mendonça, porque ela entrou no avião com essa roupa. Se não for ela, farei a correção ao vivo’. Eu não podia cravar. Isso vale para qualquer situação de improviso", completou Christiane Pelajo.

Além de Marília Mendonça, o produtor Henrique Ribeiro, o tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto e o co-piloto da aeronave também faleceram no local do acidente.

